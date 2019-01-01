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English Connection

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English Connection — центр английского языка, удобно расположенный в районе Хамовники, в 5 минутах ходьбы от метро Спортивная и МЦК Лужники. К нам легко добраться от Комсомольского проспекта и Третьего транспортного кольца.
5050 ₽/курс
- ₽/ак.час
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