В нескольких минутах ходьбы от станции метро Спортивная находится школа английского English Connection. Ученики, приходящие к нам на курсы английского преследуют разные цели - подготовиться к выпускным экзаменам в школе или международной сертификации своих знаний, а может быть просто перед длительной командировкой за рубеж. Требуемый результат получают все!