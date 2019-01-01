English Connection — центр английского языка, удобно расположенный в районе Хамовники, в 5 минутах ходьбы от метро Спортивная и МЦК Лужники. К нам легко добраться от Комсомольского проспекта и Третьего транспортного кольца.
5050 ₽/курс
- ₽/ак.час
В нескольких минутах ходьбы от станции метро Спортивная находится школа английского English Connection. Ученики, приходящие к нам на курсы английского преследуют разные цели - подготовиться к выпускным экзаменам в школе или международной сертификации своих знаний, а может быть просто перед длительной командировкой за рубеж. Требуемый результат получают все!