Курсы английского в атмосфере носителей с официальной гарантией результата.

Мы снимем языковой барьер в общении на английском с нуля уже на первом уроке за 1 час по уникальной методике!

Для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ОТВЕТИВ НА 5 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ.

Вы сможете учить английский как оффлайн в нашем офисе в центре Москвы, так и в режиме онлайн.

Офис расположен в 5 минутах от 4-х станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота), рядом есть бесплатная парковка.

Школа работает 7 дней в неделю с 9 до 22, занятия онлайн идут 24/7, можно заниматься по гибкому расписанию (в разные дни в течение недели) или совмещать занятия онлайн и оффлайн.

Наши преимущества:

2 типа занятий на выбор - Generals и Practicals,

специальный вводный курс для начинающих,

куратор для каждого студента, который будет сопровождать Вас от 1 занятия до успешного окончания курса,

группы до 8 человек - именно такое максимальное количество возможно для успешного обучения английскому,

молодые сертифицированные преподаватели с уровнем знания языка С2 Proficient или C1 Advanced.

Только у нас в школе гарантия результата по договору: в назначенные сроки переходите на следующий уровень при 90% посещаемости или учитесь бесплатно.

Узнайте, какой курс подойдёт именно Вам, ответив на 5 простых вопросов.

И получите бесплатное занятие с преподавателем + 3 месяца английского в подарок!