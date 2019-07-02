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Курсы английского в атмосфере носителей с официальной гарантией результата.
Мы снимем языковой барьер в общении на английском с нуля уже на первом уроке за 1 час по уникальной методике!
Для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ОТВЕТИВ НА 5 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ.
Вы сможете учить английский как оффлайн в нашем офисе в центре Москвы, так и в режиме онлайн.
Офис расположен в 5 минутах от 4-х станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота), рядом есть бесплатная парковка.
Школа работает 7 дней в неделю с 9 до 22, занятия онлайн идут 24/7, можно заниматься по гибкому расписанию (в разные дни в течение недели) или совмещать занятия онлайн и оффлайн.
Наши преимущества:
Только у нас в школе гарантия результата по договору: в назначенные сроки переходите на следующий уровень при 90% посещаемости или учитесь бесплатно.
Узнайте, какой курс подойдёт именно Вам, ответив на 5 простых вопросов.
И получите бесплатное занятие с преподавателем + 3 месяца английского в подарок!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс по английскому
|1 ч.
|625 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Басманный район, метро Чистые пруды, Малый Харитоньевский пер., 9/13с4
|10:00-22:00
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