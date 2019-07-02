Школа английского языка STUDYWORK

Бесплатное пробное занятие
3 месяца английского в подарок

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

625 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

655 ₽/ак.час

Курсы английского в атмосфере носителей с официальной гарантией результата.

Мы снимем языковой барьер в общении на английском с нуля уже на первом уроке за 1 час по уникальной методике!

Для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ОТВЕТИВ НА 5 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ.

Вы сможете учить английский как оффлайн в нашем офисе в центре Москвы, так и в режиме онлайн.

Офис расположен в 5 минутах от 4-х станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота), рядом есть бесплатная парковка.

Школа работает 7 дней в неделю с 9 до 22, занятия онлайн идут 24/7, можно заниматься по гибкому расписанию (в разные дни в течение недели) или совмещать занятия онлайн и оффлайн.

Наши преимущества:

  • 2 типа занятий на выбор - Generals и Practicals,
  • специальный вводный курс для начинающих,
  • куратор для каждого студента, который будет сопровождать Вас от 1 занятия до успешного окончания курса,
  • группы до 8 человек - именно такое максимальное количество возможно для успешного обучения английскому,
  • молодые сертифицированные преподаватели с уровнем знания языка С2 Proficient или C1 Advanced.

Только у нас в школе гарантия результата по договору: в назначенные сроки переходите на следующий уровень при 90% посещаемости или учитесь бесплатно.

Узнайте, какой курс подойдёт именно Вам, ответив на 5 простых вопросов.

И получите бесплатное занятие с преподавателем + 3 месяца английского в подарок!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс по английскому 1 ч. 625 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Басманный район, метро Чистые пруды, Малый Харитоньевский пер., 9/13с4 10:00-22:00 Записаться на урок

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