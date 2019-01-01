Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании. Наши корпоративные клиенты – ОАО Газпром, Ikea, L’Оreal, Siemens, Toyota, Норильский никель, SAP, Chanel, Universal Pictures, Russia Today и многие другие. Мы проводим групповое, индивидуальное, дистанционное и корпоративное обучение.