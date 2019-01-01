Дата основания
2004 г.
Минимальная стоимость
16720 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
249 ₽/ак.час
Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании. Наши корпоративные клиенты – ОАО Газпром, Ikea, L’Оreal, Siemens, Toyota, Норильский никель, SAP, Chanel, Universal Pictures, Russia Today и многие другие. Мы проводим групповое, индивидуальное, дистанционное и корпоративное обучение.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Курс подготовки к сдаче Международных экзаменов по английскому языку FCE. FCE for schools. CAE. IELTS. TOEFL. PTE. GMAT и др. с российским преподавателем
|40 ч.
|16720 за курс
|Курс подготовки к сдаче Международных экзаменов по английскому языку FCE. FCE for schools. CAE. IELTS. TOEFL. PTE. GMAT и др. с преподавателем носителем языка
|40 ч.
|21520 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Тверской район, метро Пушкинская, Тверская ул., дом 18, кор. 1 (ст. м. Пушкинская/ Чеховская/ Тверская)
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