Tom's House

Дата основания

2004 г.

Минимальная стоимость

16720 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

249 ₽/ак.час

Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании. Наши корпоративные клиенты – ОАО Газпром, Ikea, L’Оreal, Siemens, Toyota, Норильский никель, SAP, Chanel, Universal Pictures, Russia Today и многие другие. Мы проводим групповое, индивидуальное, дистанционное и корпоративное обучение.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Курс подготовки к сдаче Международных экзаменов по английскому языку FCE. FCE for schools. CAE. IELTS. TOEFL. PTE. GMAT и др. с российским преподавателем 40 ч. 16720 за курс
Курс подготовки к сдаче Международных экзаменов по английскому языку FCE. FCE for schools. CAE. IELTS. TOEFL. PTE. GMAT и др. с преподавателем носителем языка 40 ч. 21520 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Тверской район, метро Пушкинская, Тверская ул., дом 18, кор. 1 (ст. м. Пушкинская/ Чеховская/ Тверская) Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!