Центр английского языка «English World» предлагает Вам пройти качественное и современное обучение английскому языку в Москве по самой низкой цене

Год основания: 2017 г.

English School NISE основан в ноябре 2012 Маргаритой Исуповой и включал в свой состав всего двух преподавателей, которые самостоятельно осуществляли обучение студентов. На настоящий момент Школа насчитывает 20 педагогов, 300 студентов, обучение прошло более 500 слушателей за 5 лет существования школы.

Год основания: 2012 г.

Языковая школа Divelang работает с 2007 года и предлагает вам современное обучение языкам в удобном формате и по выгодным ценам.

Год основания: 2007 г.

Компания реализует идею непрерывного профессионального совершенствования, обучения, повышения организационного потенциала. Руководство школы считает, что это важно независимо от области деятельности, географического положения или размера компании

Год основания: 2007 г.

Уже много лет Центр иностранных языков АКЦЕНТ эффективно сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, обучая иностранным языкам персонал корпораций. Нам доверяют лучшие и успешные организации, и если вы цените профессиональный подход – наш Центр проведёт корпоративное обучение английскому и другим иностранным языкам прямо у вас в офисе!

Год основания: 2004 г.

Мы обучаем иностранным языкам с 1999 года. Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании.

Год основания: 2004 г.

Школа иностранных языков ITEC в течение многих лет готовит будущих студентов зарубежных университетов к международным экзаменам. IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, ACT, SAT - все экзамены для обучения за рубежом, получения визы, трудоустройства и иммиграции.

Год основания: 2012 г.

Педагоги - это наша гордость! Приходи на уроки когда хочешь и сколько хочешь. В пешей доступности от 40 станций метро

Год основания: 2010 г.

Наша школа предлагает корпоративное обучение сотрудников компаний различной направленности по общим или деловым курсам. Программа обучения составляется индивидуально с учетом целей, пожеланий, уровня и специфики использования языка сотрудниками.

Год основания: 2012 г.

Российско-британская школа Алгоритм – это возможность пройти обучение и успешно подготовиться к поступлению в лучшие зарубежные и российские университеты

Год основания: - г.

Основа курсов: серия учебников бизнес-английского Market Leader. Учебники включают в себя разбор реальных кейсов, тексты о мировых лидерах бизнеса, грамматику и бизнес-лексику. Кроме учебников используется комплекс видео- и аудио-материалов, еженедельный разбор деловых новостей и прессы. Студенты получают доступ ко всем материалам курса в электронном виде, плюс Вы можете заказать копии учебников, они будут доставлены курьером.

Год основания: 2017 г.

Почему сегодня нам доверяют обучение иностранным языкам? Потому что наша школа, по оценке наших клиентов, коллег и друзей, сегодня: Эксперт в обучении преподавателей иностранного языка. Queen's English - школа с Большими квалификациями. Школа английского языка с человеческим лицом

Год основания: 2000 г.

У вас есть желание, возможность и время начать изучать английский язык. Но этого, как оказалось, недостаточно. С проблемой выбора сталкивается каждый, кто задается вопросом найти курсы английского языка: рынок сегодня перенасыщен предложением.

А возможно, что вы уже давно изучаете язык, но кажется, что:

он невыносимо сложный;

нереально запомнить все временные формы и употребить их в нужном месте;

не можете перенести теорию в практику;

не можете правильно выразить свою мысль;

не успеваете за мыслью говорящего: он уже ее заканчивает, а вы только перевели в уме начало.

Ошибиться с выбором не хотелось бы ни новичку, ни более продвинутому. Особенно, когда дело касается потраченных денег и времени.

Как подобрать школу английского языка

К выбору школы английского важно подойти серьезно, ведь от этого зависит будущее:

планируете переезд за границу: необходимо пройти собеседование на получение визы;

подтверждаете диплом: надо сдать непростой экзамен;

устраиваетесь на работу в зарубежную компанию: впереди серьезное собеседование, от которого зависит выберут на должность вас или конкурента и пр.

В Москве достаточно много школ английского языка как для детей, так и для взрослых.

На что важно обращать внимание при выборе курсов английского языка:

продолжительность обучения: вам не должны обещать уровень Advanced уже через месяц;

наличие аккредитации организации и уровень подготовки преподавателей;

входной тест для определения уровня языка и возможность посетить пробное бесплатное занятие;

возможность выбора удобного времени, места и формат занятий (онлайн или «живое» обучение);

небольшие группы: изучение английского в группах более 10-ти человек должно вас насторожить.

Сколько стоят курсы в Москве

Цены на курсы английского языка в Москве варьируются: от 150 руб. за академический час и выше.

Стоимость чаще всего складывается из нескольких факторов:

престиж школы;

местоположение;

уровень преподавателя;

интенсивность обучения.

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