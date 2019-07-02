На сегодняшний день в Москве существует огромное количество языковых школ, обещающих за короткое время научить студента разговаривать на иностранном языке как на родном.

Человеку, желающему овладеть иностранным языком, довольно сложно выбрать среди всего разнообразия предложений. Почему же стоит выбрать именно нашу школу и чем она отличается от конкурентов?

Наши преимущества:

- в нашей школе преподают носители языков, имеющие огромный опыт работы со студентами;

- у нас вы сможете подготовиться к международным языковым экзаменам и сдать пробный экзамен, который будут принимать аккредитированные экзаменаторы;

- у нас оптимальное соотношение качество/цена;

- мы гарантируем индивидуальный подход к каждому студенту;

- мы предлагаем максимльно возможное количество вариантов занятий, среди которых любой найдет что-то удобное именно для себя;

- наша школа предлагает огромное количество активностей для изучения языков - от просмотров специализированных программ, до выездных тренингов за рубежом и языковых летних лагерей для детей.

Преподаватели нашей школы - опытнейшие профессионалы. Более 50% педагогического состава - аккредитованные для преподавания носители языка из разных стран - Великобритании, Канады, США, Австралии, Франции, Испании и т.д. После обучения в нашей школе вы не будете испытывать затруднений при общении с носителями языка из любой страны, поскольку в нашей школе представлены почти все виды акцентов!

Отдельно отметим тот факт, что ряд преподавателей не владеет русским языком, что делает изучение иностранного языка для студента более интересным и продуктивным, поскольку студенту поневоле приходится вливаться в общение методом погружения, что, как известно, до сих пор является одной из самых эффективных методик изучения иностранного языка.

Обучение детей имеет свою специфику, поскольку маленькие студенты пока еще не умеют длительное время концентрироваться на одном деле, поэтому в нашей школе с детьми работают опытные преподаватели, имеющие педагогическое образование, что позволяет находить к каждому нашему студенту индивидуальный подход. Поэтому все занятия для детей проходят в игровой форме, дети учатся играя, что дает максимальный результат.