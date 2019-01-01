What’s Up School

Дата основания

2011 г.

Минимальная стоимость

20000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

679 ₽/ак.час

Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах:

  • Объяснения незнакомых слов и правил будут вестись на английском языке путем применения синонимов
  • Русский язык использоваться не будет совсем
  • 80% времени занятий всегда уделяется разговорной практике
  • Курс в режиме интенсив проводится в расслабленной обстановке с музыкальным сопровождением, чаем, и вкусными угощениями
  • Ведется детальный разбор основных тем и правил по грамматике в зависимости от уровня
  • Учащиеся играют в игры на английском языке (Alias,викторины), а также смотрят фрагмент исторического, комедийного, или иного сериала
  • Большое внимание будет уделяться аудированию и просмотрам видео на английском языке
Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс 72 ч. 20000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Пресненский район, метро Пушкинская, ул. Большая Бронная, 23 с1 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!