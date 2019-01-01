Дата основания
2011 г.
Минимальная стоимость
20000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
679 ₽/ак.час
Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах:
- Объяснения незнакомых слов и правил будут вестись на английском языке путем применения синонимов
- Русский язык использоваться не будет совсем
- 80% времени занятий всегда уделяется разговорной практике
- Курс в режиме интенсив проводится в расслабленной обстановке с музыкальным сопровождением, чаем, и вкусными угощениями
- Ведется детальный разбор основных тем и правил по грамматике в зависимости от уровня
- Учащиеся играют в игры на английском языке (Alias,викторины), а также смотрят фрагмент исторического, комедийного, или иного сериала
- Большое внимание будет уделяться аудированию и просмотрам видео на английском языке
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|72 ч.
|20000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Пресненский район, метро Пушкинская, ул. Большая Бронная, 23 с1
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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