МАСТЕРКЛАСС - одна из старейших языковых школ Нижнего Новгорода. Более 14 000 человек прошли обучение английскому у нас.

Мы помогаем людям обретать новую степень свободы, развивая их способности. Denis' School - международная система школ иностранных языков, занимающая лидирующие позиции на рынках России, Украины, Польши и Китая. Основана в России в 1992 году. Компания создает и совершенствует методики обучения, использует инновационные технологии в управлении образовательными и бизнес-процессами.

Ваша компания выходит на международный уровень, а сотрудники по-прежнему владеют английским на уровне чтения и перевода со словарем? Школа мирового уровня Лэнгвидж Пик предлагает корпоративное обучение английскому языку в Нижнем Новгороде по специальной методике. Сотрудники вашей фирмы смогут свободно общаться на иностранном как на своем родном языке.

Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.

Englishschool предлагает разнообразные учебные программы иностранных языков и английского языка в частности: BusinessEnglish, GeneralEnglish, раннее обучение английскому языку для детей старше 2 лет; а также подготовка к международным экзаменам, ГИА и ЕГЭ; корпоративное обучение иностранным языкам, программы-интенсив, обучение китайскому языку с русскоговорящим носителем языка.

Курсы английского языка — это возможность приобретения полезных знаний и навыков, а также расширение географии своих туристических маршрутов без привлечения гидов и экскурсоводов. Пребывая в туристической поездке человек зачастую стеснен отсутствием знаний языка и вынужден пользоваться дорогостоящими услугами или получать не то на что рассчитывал. А имея даже не очень большой словарный запас всегда можно объяснить, что именно нужно из товаров или услуг.

Как подобрать школу английского языка

Курсы английского языка — это базовые навыки, которые показывают, что такое структура английского языка, как работать с грамматикой, как лучше развивать понятийный аппарат и разговорную речь.

Выбирать школу английского нужно исходя из следующих качеств:

педагоги должны обладать лингвистическим и педагогическим образованием;

должна быть возможность общения с англоязычными носителями языка;

обязательное тестирование до поступления и после окончания курсов.

Также нужно обратить внимание, чтобы обучение для взрослых было вынесено в отдельную программу, если школа обучает еще и детей.

Изучение английского в Нижнем Новгороде — это интересный и полезный навык, который со временем может трансформироваться в бизнес развитие.

Сколько стоят курсы английского в Нижнем Новгороде

Прежде чем оплачивать полную стоимость курсов стоит посетить открытый урок, обычно такие услуги предоставляются на каждых курсах. Такой урок даст представление о педагоге, о комфортности обучения и общей обстановке.

При выборе курсов также стоит учитывать интересные сезонные скидки и акционные предложения, такие бонусы могут существенно снизить первоначальную цену на курс.

При намерении выбора курсов стоит каждый день просматривать предложения, таким образом можно выбрать интересные варианты.