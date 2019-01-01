Ваша компания выходит на международный уровень, а сотрудники по-прежнему владеют английским на уровне чтения и перевода со словарем? Школа мирового уровня Лэнгвидж Пик предлагает корпоративное обучение английскому языку в Нижнем Новгороде по специальной методике. Сотрудники вашей фирмы смогут свободно общаться на иностранном как на своем родном языке.
21725 ₽/курс
- ₽/ак.час
Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.
15300 ₽/курс
600 ₽/ак.час