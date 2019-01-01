Дата основания
2007 г.
Минимальная стоимость
15300 ₽/курс
Кол-во филиалов
4
Средняя стоимость
600 ₽/ак.час
Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.
Стать преподавателем Smart Education непросто. Нужно иметь многолетний опыт работы, высшее педагогическое образование, кембриджские сертификаты TKT и САЕ. Но это только основа, видимая часть айсберга! Главное вы увидите на уроках: мы превращаем язык из скучного школьного предмета в средство общения. А как это нам удается — вот главное волшебство, дар, которым должен обладать настоящий преподаватель!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|120 ч.
|15300 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Нижний Новгород, undefined, метро Горьковская, ул. Горького, д. 218/22
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Нижний Новгород, undefined, метро Ленинская, пр-т Ленина, д. 17
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Москва, район Митино, метро Митино, Митинская ул., д. 40
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Москва, район Черёмушки, метро Новые Черёмушки, ул. Профсоюзная, д. 43к1
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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