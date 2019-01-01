Smart Education

Дата основания

2007 г.

Минимальная стоимость

15300 ₽/курс

Кол-во филиалов

4

Средняя стоимость

600 ₽/ак.час

Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.

Стать преподавателем Smart Education непросто. Нужно иметь многолетний опыт работы, высшее педагогическое образование, кембриджские сертификаты TKT и САЕ. Но это только основа, видимая часть айсберга! Главное вы увидите на уроках: мы превращаем язык из скучного школьного предмета в средство общения. А как это нам удается — вот главное волшебство, дар, которым должен обладать настоящий преподаватель!

 

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 120 ч. 15300 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Нижний Новгород, undefined, метро Горьковская, ул. Горького, д. 218/22 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Нижний Новгород, undefined, метро Ленинская, пр-т Ленина, д. 17 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Москва, район Митино, метро Митино, Митинская ул., д. 40 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Москва, район Черёмушки, метро Новые Черёмушки, ул. Профсоюзная, д. 43к1 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!