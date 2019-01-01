Мечтаешь изучать иностранные языки? А может уже встал на этот нелегкий, но интересный путь? Тогда присоединяйся к нам! Эта группа для студентов международной языковой школы Benedict School - бывших, настоящих, будущих, и просто тех, кто неравнодушен к иностранным языкам так же как и мы!

В London English School мы практикуем живой, игровой подход к преподаванию английского детям. Многие задания подаются в игровой форме – у ребенка закрепляется позитивный, радостный опыт в выполнении заданий по английскому. Наши молодые учащиеся идут на каждое занятия с удовольствием, а не воспринимают это как очередную школьную «обязаловку». Также размер наших групп не превышает 6 учащихся, чтобы уделить достаточное время каждому

Курсы английского языка в Новосибирске — это дверь в новый мир, потому что возможность говорить на иностранном языке значительно расширяет кругозор, дает возможность чувствовать себя уверенно в любой заграничной поездке, а также спокойно изучать зарубежные сетевые ресурсы и даже обучаться онлайн.

Как подобрать школу английского языка

Курсы английского языка в первую очередь нужны для того, чтобы получить начальные знания. Такие курсы хороши для того, кто решил изучать язык с нуля или же получил базовые знания довольно давно и сейчас хотел бы начать сначала.

Выбирая курсы нужно обратить внимание на следующие моменты:

программы обучения должны быть разнообразные с обязательной возможностью, дальнейшего развития практики;

для домашнего обучения должны предоставляться пособия;

педагоги должны вести онлайн-вебинары;

должна предоставляться возможность языковой практики с носителями.

Школа английского в Новосибирске принесет максимум пользы, если подойти к ее выбору осознанно, а не только исходя из близости к дому. Курсы нужно выбирать так, чтобы они дали максимум знаний.

Для взрослых людей обучение должно проходить более интенсивно, чем, например, для детей, поэтому стоит выбирать то заведение, которое изначально ориентировано на взрослую аудиторию.

Изучение английского — это один из способов самосовершенствования, а также любое обучение помогает бороться с депрессией и стрессом, которых при современном ритме жизни немало.

Сколько стоят курсы английского в Новосибирске

Стоимость курсов английского в Новосибирске разниться, но будущий ученик должен определиться с тем, чего хочет добиться в результате и в зависимости от этого выбрать курсы.

Выясняя цену лучше всего сразу спросить о возможности посетить бесплатный урок английского, так как именно такое посещение может стать решающим.

Чем раньше начинается освоение языка, тем больше есть времени совершенствовать практику, особенно если впереди запланирована туристическая поездка.