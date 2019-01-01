Мечтаешь изучать иностранные языки? А может уже встал на этот нелегкий, но интересный путь? Тогда присоединяйся к нам! Эта группа для студентов международной языковой школы Benedict School - бывших, настоящих, будущих, и просто тех, кто неравнодушен к иностранным языкам так же как и мы!

В London English School мы практикуем живой, игровой подход к преподаванию английского детям. Многие задания подаются в игровой форме – у ребенка закрепляется позитивный, радостный опыт в выполнении заданий по английскому. Наши молодые учащиеся идут на каждое занятия с удовольствием, а не воспринимают это как очередную школьную «обязаловку». Также размер наших групп не превышает 6 учащихся, чтобы уделить достаточное время каждому

Общий курс английского языка позволяет овладеть незнакомым языком или подтянуть давно забытые знания. Английский с каждым годом становиться все более востребованным языком, поэтому пройдя курс можно выстроить практику так, чтобы в дальнейшем по возможности совершенствовать ее и постоянно общаться с носителями языка посредством социальных сетей.

Как подобрать курс

Общий английский — это возможность освоения языка с самых азов. После окончания общих курсов человек может выбрать то направление языка, которое ему более полезно и перспективно. Общий курс дает возможность после его окончания сразу же приступить к интенсиву, то есть к совершенствованию практики.