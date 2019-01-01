Изучение английского c преподавателями из США, Великобритании и Европы
5000 ₽/курс
313 ₽/ак.час
Центр иностранных языков в Новосибирске и в Академгородке: инвестируйте в своё будущее сегодня
4800 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Языковая школа Президент была основана в 2009 году и за 10 лет преподавания английского языка стала лучшей языковой школой Новосибирска, лидером на рынке образовательных услуг. Каждый год мы обучаем сотни учащихся разных возрастов и профессий разговорному английскому языку, каждый год наши ученики достигают новых высот с применением английского языка. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам
5450 ₽/курс
227 ₽/ак.час
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Гагаринская в Новосибирске
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Заельцовская в Новосибирске
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