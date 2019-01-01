Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

BigAppleSchool

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Изучение английского c преподавателями из США, Великобритании и Европы
5000 ₽/курс
313 ₽/ак.час
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Год основания: 1993 г.
Кол-во филиалов: 1

Интерлэнг

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Бесплатное входное тестирование
Пробное занятие в группе бесплатно
Центр иностранных языков в Новосибирске и в Академгородке: инвестируйте в своё будущее сегодня
4800 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 1

Президент

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Языковая школа Президент была основана в 2009 году и за 10 лет преподавания английского языка стала лучшей языковой школой Новосибирска, лидером на рынке образовательных услуг. Каждый год мы обучаем сотни учащихся разных возрастов и профессий разговорному английскому языку, каждый год наши ученики достигают новых высот с применением английского языка. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам
5450 ₽/курс
227 ₽/ак.час
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Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

LBC

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LB Center более 5 лет обучает детей и взрослых иностранным языкам
3600 ₽/курс
450 ₽/ак.час
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