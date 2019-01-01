Корпоративный английский, такой курс полезен будет для компаний, которые работают с зарубежными партнерами или открывают филиалы своей компании за рубежом. Сотрудники в такой компании должны знать английский для качественной организации своей профессиональной деятельности, а также для проживания в стране во время длительных командировок. Без знания языка невозможно на должном уровне осуществлять работу с зарубежными партнерами.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Цели и задачи корпоративного обучения — это приведение знаний сотрудников к единому профессиональному уровню. Такое обучение позволяет подтянуть тех сотрудников у кого неразвиты языковые навыки, и закрепить знания тех, кто более продвинут в обучении. Причем такие организационные вопросы решаются на подготовительном периоде после тестирования. А позже, когда уровень знания английского будет идентичным, для персонала проводятся курсы, которые развивают язык в их профессиональном ключе.

для финансовых работников проводятся курсы по экономике и учету на английском;

для технического отдела идет усиление именно технического английского;

для рабочих, если они задействованы в процессе наладки производства за границей английский преподается в разрезе их работы.

Рассматривая предложения в Перми необходимо обратить внимание на следующие моменты:

выезд педагогов для преподавания в офисе компании;

возможность практики и стажировки с зарубежными партнерами;

наличие авторских разработок и методических материалов.

Выбирая курсы владелец бизнеса должен понимать, что это хорошее вложение средств, и такой проект, как корпоративное обучение — это инвестирование финансов с получением прибыли.