LEXIA - это современная школа иностранных языков и этикета для взрослых и детей.

Обучение в любом удобном формате - как в самой школе, так и в режиме онлайн по всей России.

Первое занятие бесплатно!

Мы обучаем следующим языкам:

* английский

* немецкий

* итальянский

* испанский

Изучайте языки с нами:

-для путешествий, карьеры, развлечений

-подготовка к школе или сдаче ОГЭ, ЕГЭ

-домашние задания с ребенком

-разговорный клуб

-группа продлённого дня для детей

-детский языковой лагерь

Обучение этикету:

-обучение поведению в обществе

-курсы для настоящих леди и джентльменов

-подготовка к свадьбе, путешествиям, деловым встречам

Как проходит обучение:

-занятие полных 60 минут

-игровые техники обучения

-простые домашние задания

Варианты обучения:

-индивидуальные занятия

-мини-группы до 7 человек

LEXIA - это не только учеба, это стиль жизни.

Ждем вас в нашей школе! Записывайтесь на первый бесплатный урок!