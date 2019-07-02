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LEXIA - это современная школа иностранных языков и этикета для взрослых и детей.
Обучение в любом удобном формате - как в самой школе, так и в режиме онлайн по всей России.
Первое занятие бесплатно!
Мы обучаем следующим языкам:
* английский
* немецкий
* итальянский
* испанский
Изучайте языки с нами:
-для путешествий, карьеры, развлечений
-подготовка к школе или сдаче ОГЭ, ЕГЭ
-домашние задания с ребенком
-разговорный клуб
-группа продлённого дня для детей
-детский языковой лагерь
Обучение этикету:
-обучение поведению в обществе
-курсы для настоящих леди и джентльменов
-подготовка к свадьбе, путешествиям, деловым встречам
Как проходит обучение:
-занятие полных 60 минут
-игровые техники обучения
-простые домашние задания
Варианты обучения:
-индивидуальные занятия
-мини-группы до 7 человек
LEXIA - это не только учеба, это стиль жизни.
Ждем вас в нашей школе! Записывайтесь на первый бесплатный урок!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Иностранный для детей
|8 ч.
|1990 за курс
|Иностранный для детей
|24 ч.
|5730 за курс
|Иностранный для детей
|48 ч.
|10990 за курс
|Иностранный для взрослых
|8 ч.
|3990 за курс
|Иностранный для взрослых
|24 ч.
|10900 за курс
|Иностранный для взрослых
|48 ч.
|19600 за курс
|Индивидуальные занятия
|8 ч.
|7680 за курс
|Индивидуальные занятия
|16 ч.
|13760 за курс
|Индивидуальные занятия
|32 ч.
|24320 за курс
|Адрес
|График работы
|Ростов-на-Дону, Жданова 2/7
|не указано
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