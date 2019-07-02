Lexia

Дата основания

2019 г.

Минимальная стоимость

1990 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

310 ₽/ак.час

LEXIA - это современная школа иностранных языков и этикета для взрослых и детей.

Обучение в любом удобном формате - как в самой школе, так и в режиме онлайн по всей России.
Первое занятие бесплатно!
Мы обучаем следующим языкам:
* английский
* немецкий
* итальянский
* испанский
Изучайте языки с нами:
-для путешествий, карьеры, развлечений
-подготовка к школе или сдаче ОГЭ, ЕГЭ
-домашние задания с ребенком
-разговорный клуб
-группа продлённого дня для детей
-детский языковой лагерь
Обучение этикету:
-обучение поведению в обществе
-курсы для настоящих леди и джентльменов
-подготовка к свадьбе, путешествиям, деловым встречам
Как проходит обучение:
-занятие полных 60 минут
-игровые техники обучения
-простые домашние задания
Варианты обучения:
-индивидуальные занятия
-мини-группы до 7 человек
LEXIA - это не только учеба, это стиль жизни.
Ждем вас в нашей школе! Записывайтесь на первый бесплатный урок!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Иностранный для детей 8 ч. 1990 за курс
Иностранный для детей 24 ч. 5730 за курс
Иностранный для детей 48 ч. 10990 за курс
Иностранный для взрослых 8 ч. 3990 за курс
Иностранный для взрослых 24 ч. 10900 за курс
Иностранный для взрослых 48 ч. 19600 за курс
Индивидуальные занятия 8 ч. 7680 за курс
Индивидуальные занятия 16 ч. 13760 за курс
Индивидуальные занятия 32 ч. 24320 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Ростов-на-Дону, Жданова 2/7 не указано Записаться на урок

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