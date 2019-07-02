Selfree

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

700 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Selfree — место, где мечты о свободе становятся реальностью. Вашей личной реальностью, наполненной новыми открытиями и потрясающими впечатлениями. Высочайший уровень преподавательского состава, самые современные коммуникативные методики обучения, любой иностранный язык — все это про школу Selfree! Языковая школа Selfree – это центр, где цена и качество совпадают идеально; где изучение иностранного языка доступно каждому, желающему коллекционировать восходы Нью-Йорка и закаты Барселоны. Selfree превращает изучение иностранного языка в веселое, интересное и увлекательное приключение! До встречи!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 700 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Ростов-на-Дону, пр. Соколова д. 31/118 не указано Записаться на урок

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