+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Selfree — место, где мечты о свободе становятся реальностью. Вашей личной реальностью, наполненной новыми открытиями и потрясающими впечатлениями. Высочайший уровень преподавательского состава, самые современные коммуникативные методики обучения, любой иностранный язык — все это про школу Selfree! Языковая школа Selfree – это центр, где цена и качество совпадают идеально; где изучение иностранного языка доступно каждому, желающему коллекционировать восходы Нью-Йорка и закаты Барселоны. Selfree превращает изучение иностранного языка в веселое, интересное и увлекательное приключение! До встречи!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|700 за курс
|Адрес
|График работы
|Ростов-на-Дону, пр. Соколова д. 31/118
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!