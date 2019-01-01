В настоящее время существует достаточно большое количество международных экзаменов, которые подтверждают уровень знания английского языка. Какой экзамен выбрать — зависит от Ваших целей и задач. Чаще всего международный сертификат требуется для того, чтобы поступить в иностранный ВУЗ, иммигрировать в англоговорящую страну или при поступлении на работу в иностранную компанию, как подтверждение Вашего уровня владения английским языком.
12000 ₽/курс
- ₽/ак.час
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Алабинская в Самаре
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Безымянка в Самаре
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Гагаринская в Самаре
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Российская в Самаре