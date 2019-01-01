Корпоративное обучение английскому языку – это отличное решение для компаний, работающих на международном рынке. Сотрудники, отлично владеющие английским, могут эффективнее осуществлять письменную и устную коммуникацию, а, следовательно, быстрее выполнять поставленные перед ними задачи.
16000 ₽/курс
- ₽/ак.час
Студия иностранных языков English Time осуществляет обучение по многоуровневой программе изучения английского языка. Благодаря нашим урокам пользователь приобретает практические языковые навыки. Этому способствует разговорная практика на учебных курсах, где постоянно употребляется пройденный материал в различных формах. Повторяются и закрепляются новые слова, а также грамматические правила.
350 ₽/курс
8 ₽/ак.час