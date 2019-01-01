Корпоративное обучение английскому языку – это отличное решение для компаний, работающих на международном рынке. Сотрудники, отлично владеющие английским, могут эффективнее осуществлять письменную и устную коммуникацию, а, следовательно, быстрее выполнять поставленные перед ними задачи.