В настоящее время существует достаточно большое количество международных экзаменов, которые подтверждают уровень знания английского языка. Какой экзамен выбрать — зависит от Ваших целей и задач. Чаще всего международный сертификат требуется для того, чтобы поступить в иностранный ВУЗ, иммигрировать в англоговорящую страну или при поступлении на работу в иностранную компанию, как подтверждение Вашего уровня владения английским языком.
12000 ₽/курс
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Наш клуб поддерживает связи с российскими и международными организациями, участвует в социальных и культурных проектах общественных и волонтерских организациях. Лингвистический клуб «Я-Полиглот» является авторизованным центром по подготовке к кэмбриджским экзаменам (University of Cambridge Local Examinations Syndicate) и авторизованным центром по приему экзаменов Лондонской Торгово-промышленной палаты LCCI
6048 ₽/курс
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