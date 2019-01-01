На современном рынке бизнеса в нашей стране функционируют сотни различных компаний, которые стремятся удовлетворить различные потребности потребителей. Большая конкуренция вынуждает одни фирмы становится сильнее и лучше, а другие – закрываться. Если хочется, чтобы компания не только держалась на плаву, но и процветала, следует приложить массу усилий. Важно обращать внимание не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику.