На современном рынке бизнеса в нашей стране функционируют сотни различных компаний, которые стремятся удовлетворить различные потребности потребителей. Большая конкуренция вынуждает одни фирмы становится сильнее и лучше, а другие – закрываться. Если хочется, чтобы компания не только держалась на плаву, но и процветала, следует приложить массу усилий. Важно обращать внимание не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику.
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