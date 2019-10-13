Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
8890 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Какой результат ты получишь после окончания курса?
- Выучишь более 2000 лексических единиц
Существенно пополнишь свой словарный запас; и не только отдельными словами, но и так называемыми "lexical chuncks" - устойчивыми словосочетаниям
- Сломаешь языковой барьер
Избавишься от страха говорить и сможешь выразить любую свою мысль
- Освоишь 12 грамматических тем
И отработаешь их в речи до автоматизма.
- Научишься бегло говорить
В объеме требований документа CEFR от Европейской Комиссии.
- Начнешь понимать фильмы и сериалы на слух
С удовольствием начнешь смотреть видео и слушать музыку на английском.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс по английскому
|56 ч.
|8890 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Владимирский, метро Достоевская, Загородный проспект, 12
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
galochkadubovaya1985
13 октября 2019 | 22:38
Курсы отличные, реально учат говорить, преподаватели очень стараются сделать каждый урок максимально интересным и полезным
alinochka19900000
27 февраля 2020 | 20:09
Училась здесь в прошлом году, понравилось. У нас была супер группа и супер препод! На уроках было весело, мы все подружились, ходили вместе гулять даже. Обучение было эффективным, мне всю систему времен преподаватель по полочкам разложила, стало все просто и логично. До сих пор все помню.
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