Best English Academy

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

8890 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Какой результат ты получишь после окончания курса?

- Выучишь более 2000 лексических единиц

Существенно пополнишь свой словарный запас; и не только отдельными словами, но и так называемыми "lexical chuncks" - устойчивыми словосочетаниям
 
- Сломаешь языковой барьер
Избавишься от страха говорить и сможешь выразить любую свою мысль
 
- Освоишь 12 грамматических тем
И отработаешь их в речи до автоматизма.
 
- Научишься бегло говорить
В объеме требований документа CEFR от Европейской Комиссии.
 
- Начнешь понимать фильмы и сериалы на слух
С удовольствием начнешь смотреть видео и слушать музыку на английском.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс по английскому 56 ч. 8890 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Владимирский, метро Достоевская, Загородный проспект, 12 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

galochkadubovaya1985
13 октября 2019 | 22:38
Курсы отличные, реально учат говорить, преподаватели очень стараются сделать каждый урок максимально интересным и полезным
alinochka19900000
27 февраля 2020 | 20:09
Училась здесь в прошлом году, понравилось. У нас была супер группа и супер препод! На уроках было весело, мы все подружились, ходили вместе гулять даже. Обучение было эффективным, мне всю систему времен преподаватель по полочкам разложила, стало все просто и логично. До сих пор все помню.

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