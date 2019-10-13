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Училась здесь в прошлом году, понравилось. У нас была супер группа и супер препод! На уроках было весело, мы все подружились, ходили вместе гулять даже. Обучение было эффективным, мне всю систему времен преподаватель по полочкам разложила, стало все просто и логично. До сих пор все помню.