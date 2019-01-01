BIS

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

7700 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час
Наша школа работает с 2004 года. Основное правило школы — всегда высокое качество обучения и всегда доступные цены!
Наш коллектив — это сплоченная команда единомышленников, которых объединяет желание много и с интересом работать на благо развития компании. Все члены коллектива работают в нашей школе в течение многих лет. Доброжелательность, ответственность и высокий профессионализм — это качества, которыми обладают все наши сотрудники.э
 

Преимущества школы

  • В школе работают только дипломированные профессиональные преподаватели.
  • Занятия проводятся в малых группах от 6 до 10 человек.
  • У нас лучшие в городе цены — около 155 руб. за 1 ак.час. в группе.
  • Действуют постоянные скидки для постоянных студентов (5 -10%).
  • Проводится разговорный курс с иностранными преподавателями по пятницам  и субботам по льготным ценам.
  • Практикуем тщательный подход при определении уровня студентов на момент начала занятий.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Летний интенсив, Elementary 60 ч. 7700 за курс
Летний интенсив, Pre-Intermediate 60 ч. 7700 за курс
Летний интенсив, Intermediate 60 ч. 10900 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Лиговка-Ямская, метро Площадь Восстания, ул. Гончарная, д. 15 (5 мин. от м. Пл. Восстания, Маяковская, Лиговский пр.) ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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