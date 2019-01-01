Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
7700 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Наша школа работает с 2004 года. Основное правило школы — всегда высокое качество обучения и всегда доступные цены!
Наш коллектив — это сплоченная команда единомышленников, которых объединяет желание много и с интересом работать на благо развития компании. Все члены коллектива работают в нашей школе в течение многих лет. Доброжелательность, ответственность и высокий профессионализм — это качества, которыми обладают все наши сотрудники.э
Преимущества школы
- В школе работают только дипломированные профессиональные преподаватели.
- Занятия проводятся в малых группах от 6 до 10 человек.
- У нас лучшие в городе цены — около 155 руб. за 1 ак.час. в группе.
- Действуют постоянные скидки для постоянных студентов (5 -10%).
- Проводится разговорный курс с иностранными преподавателями по пятницам и субботам по льготным ценам.
- Практикуем тщательный подход при определении уровня студентов на момент начала занятий.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Летний интенсив, Elementary
|60 ч.
|7700 за курс
|Летний интенсив, Pre-Intermediate
|60 ч.
|7700 за курс
|Летний интенсив, Intermediate
|60 ч.
|10900 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Лиговка-Ямская, метро Площадь Восстания, ул. Гончарная, д. 15 (5 мин. от м. Пл. Восстания, Маяковская, Лиговский пр.)
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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