Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
4600 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Выучить английский язык сегодня под силу каждому, стоит только захотеть. Но базовых знаний недостаточно для работы и повышения квалификации. Подтверждением необходимого уровня знаний английского языка являются международные сертификаты. Для их получения требуется успешно сдать комплексные международные экзамены по английскому языку.
Получить эффективную подготовку для успешной сдачи самых популярных экзаменов международного уровня — TOEFL и IELTS Вы всегда можете в языковом «Центре дополнительного образования А+».
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|8 ч.
|4600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Измайловское, метро Технологический институт-1, 5-ая Красноармейская, 9
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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