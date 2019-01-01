Выучить английский язык сегодня под силу каждому, стоит только захотеть. Но базовых знаний недостаточно для работы и повышения квалификации. Подтверждением необходимого уровня знаний английского языка являются международные сертификаты. Для их получения требуется успешно сдать комплексные международные экзамены по английскому языку.

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