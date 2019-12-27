EgoRound

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

14900 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Если вы учите английский язык много лет, то так и не стали на нем говорить – не ищите виноватых. Пассивные знания, которые вы, начиная со школьной скамьи, складывали в свою голову, имеют мало общего с реальным английским, который используют в своей речи носители языка. Именно поэтому мы плохо понимаем телевизионные передачи на английском языке, предпочитаем планировать путешествия через посредников, а не самостоятельно, а от встреченного случайно на улице иностранца бежим как от огня, притворяясь глухонемыми. Узнали себя? Тогда интенсив по разговорному английскому языку «Real English» в EgoRound - это именно та волшебная пилюля, которая поможет вам убить в себе перфекциониста и начать использовать реальный английский в реальной жизни.

Итак, Вы решились прокачать свой английский. Что же ждет вас на нашем курсе?

  • Месяц интенсивной разговорной практики: очные занятия по вечерам на протяжении 4х недель (48 ак.часов), а также ежедневная он-лайн поддержка тьютора.
  • Психологические советы по изучению языка
  • Только самая нужная для жизни лексика и грамматика
  • Современные актуальные практические материалы
  • Выход из зоны комфорта
  • Повышение мотивации к учебе

Темы для обсуждения:

  • Хватит говорить о повседневном в Present Simple
  • Галопом по Европам: реальный язык в путешествиях
  • Время - деньги: банки, кредиты, проблемы и решения
  • Что день грядущий нам: планы, прогнозы и их реализация
  • О себе любимом: личность и саморазвитие

Вы узнаете:

  • Почему грамматика, которую вы учите, не поможет вам разговаривать
  • Что такое dju
  • Почему «welcome» не означает «пожалуйста»
  • Чем твиттер помогает в изучении английского
  • Как не звучать как робот и замаскировать свой русский акцент
  • Ну и наконец: почему Вы до сих пор не заговорили по-английски?

Мы не даем волшебных обещаний, но гарантируем мощный импульс к дальнейшему понимаю и изучению английского языка!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс по английскому 16 ч. 14900 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

RuslanT
27 декабря 2019 | 18:52
Рекомендую школу языков EgoRound тем, кому нужен быстрый и качественный результат. Грамотно спланированные занятия, всегда захватывающая форма преподавания.

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