Если вы учите английский язык много лет, то так и не стали на нем говорить – не ищите виноватых. Пассивные знания, которые вы, начиная со школьной скамьи, складывали в свою голову, имеют мало общего с реальным английским, который используют в своей речи носители языка. Именно поэтому мы плохо понимаем телевизионные передачи на английском языке, предпочитаем планировать путешествия через посредников, а не самостоятельно, а от встреченного случайно на улице иностранца бежим как от огня, притворяясь глухонемыми. Узнали себя? Тогда интенсив по разговорному английскому языку «Real English» в EgoRound - это именно та волшебная пилюля, которая поможет вам убить в себе перфекциониста и начать использовать реальный английский в реальной жизни.

Итак, Вы решились прокачать свой английский. Что же ждет вас на нашем курсе?

Месяц интенсивной разговорной практики: очные занятия по вечерам на протяжении 4х недель (48 ак.часов), а также ежедневная он-лайн поддержка тьютора.

Психологические советы по изучению языка

Только самая нужная для жизни лексика и грамматика

Современные актуальные практические материалы

Выход из зоны комфорта

Повышение мотивации к учебе

Темы для обсуждения:

Хватит говорить о повседневном в Present Simple

Галопом по Европам: реальный язык в путешествиях

Время - деньги: банки, кредиты, проблемы и решения

Что день грядущий нам: планы, прогнозы и их реализация

О себе любимом: личность и саморазвитие

Вы узнаете:

Почему грамматика, которую вы учите, не поможет вам разговаривать

Что такое dju

Почему «welcome» не означает «пожалуйста»

Чем твиттер помогает в изучении английского

Как не звучать как робот и замаскировать свой русский акцент

Ну и наконец: почему Вы до сих пор не заговорили по-английски?

Мы не даем волшебных обещаний, но гарантируем мощный импульс к дальнейшему понимаю и изучению английского языка!