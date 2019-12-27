Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
14900 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Если вы учите английский язык много лет, то так и не стали на нем говорить – не ищите виноватых. Пассивные знания, которые вы, начиная со школьной скамьи, складывали в свою голову, имеют мало общего с реальным английским, который используют в своей речи носители языка. Именно поэтому мы плохо понимаем телевизионные передачи на английском языке, предпочитаем планировать путешествия через посредников, а не самостоятельно, а от встреченного случайно на улице иностранца бежим как от огня, притворяясь глухонемыми. Узнали себя? Тогда интенсив по разговорному английскому языку «Real English» в EgoRound - это именно та волшебная пилюля, которая поможет вам убить в себе перфекциониста и начать использовать реальный английский в реальной жизни.
Итак, Вы решились прокачать свой английский. Что же ждет вас на нашем курсе?
- Месяц интенсивной разговорной практики: очные занятия по вечерам на протяжении 4х недель (48 ак.часов), а также ежедневная он-лайн поддержка тьютора.
- Психологические советы по изучению языка
- Только самая нужная для жизни лексика и грамматика
- Современные актуальные практические материалы
- Выход из зоны комфорта
- Повышение мотивации к учебе
Темы для обсуждения:
- Хватит говорить о повседневном в Present Simple
- Галопом по Европам: реальный язык в путешествиях
- Время - деньги: банки, кредиты, проблемы и решения
- Что день грядущий нам: планы, прогнозы и их реализация
- О себе любимом: личность и саморазвитие
Вы узнаете:
- Почему грамматика, которую вы учите, не поможет вам разговаривать
- Что такое dju
- Почему «welcome» не означает «пожалуйста»
- Чем твиттер помогает в изучении английского
- Как не звучать как робот и замаскировать свой русский акцент
- Ну и наконец: почему Вы до сих пор не заговорили по-английски?
Мы не даем волшебных обещаний, но гарантируем мощный импульс к дальнейшему понимаю и изучению английского языка!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс по английскому
|16 ч.
|14900 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
RuslanT
27 декабря 2019 | 18:52
Рекомендую школу языков EgoRound тем, кому нужен быстрый и качественный результат. Грамотно спланированные занятия, всегда захватывающая форма преподавания.
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