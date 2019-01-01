На всех занятиях мы делаем большой упор именно на разговорный аспект, поэтому после окончания обучения вы легко будете понимать иностранную речь и свободно общаться с носителями языка!
13600 ₽/курс
- ₽/ак.час
Приглашаем всех желающих сдать международные экзамены по английскому языку в Образовательный центр VERA.
15800 ₽/курс
- ₽/ак.час
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Белорусская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Горьковская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Пушкинская в Санкт-петербурге