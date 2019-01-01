Самым лучшим способом узнать, насколько Вы преуспели в изучении английского или немецкого языка, является сдача международного экзамена. Именно сертификаты, полученные по результатам сдачи таких экзаменов, позволят Вам продвинуться по карьерной лестнице, поступить в зарубежный ВУЗ или даже получить вид на жительство в другой стране.

Центр иностранных языков "Viva Lingua Group" уже более 10 лет занимается набором и обучением иностранным языкам, как подростков, так и взрослых.

Cool School подготовит вас к международным экзаменам по английскому языку (TOEFL, IELTS, FCE и т.д.). С нами вы без труда получите престижный сертификат, который признают во всем мире. Сделайте шаг на пути к получению блестящего образования и построению головокружительной карьеры.

Какой бы ни была ваша конечная цель: переезд в англоязычную страну с дальнейшим трудоустройством, поступление в вуз, преподавание – сдать международный экзамен по английскому языку будет необходимо.

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