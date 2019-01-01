Центр изучения языков MasterClass берет свое начало в далеком 2001 году как компания, предлагающая корпоративные курсы английского языка различным организациям Санкт-Петербурга.
20000 ₽/курс
- ₽/ак.час
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Адмиралтейская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Василеостровская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Владимирская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Горьковская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Гражданский проспект в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Звенигородская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Купчино в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Маяковская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Невский проспект в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Петроградская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Площадь Восстания в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Площадь Ленина в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Площадь Мужества в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Приморская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Проспект Большевиков в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Проспект Ветеранов в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Сенная площадь в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Технологический институт-1 в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Чернышевская в Санкт-петербурге
- Подготовка к международным экзаменам по английскому языку возле метро Электросила в Санкт-петербурге