Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

MasterClass

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Центр изучения языков MasterClass берет свое начало в далеком 2001 году как компания, предлагающая корпоративные курсы английского языка различным организациям Санкт-Петербурга.
20000 ₽/курс
- ₽/ак.час
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