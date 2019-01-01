Единственная школа английского в СПб использующая НЛП и коучинг
5450 ₽/курс
196 ₽/ак.час
Общий курс английского языка – для всех! Не важно, на каком уровне вы им владеете: новичок или без пяти минут носитель языка.
Сделайте свои новые знания, умения и навыки выгодным преимуществом:
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Как подобрать курс общего английского
Чтобы грамотно подобрать курс общего английского, вам необходимо знать свой уровень языка. У всех предлагаемых на сайте школ это обязательный этап обучения.
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