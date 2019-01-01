Glory School

Дата основания

2004 г.

Минимальная стоимость

7920 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

990 ₽/ак.час

Glory School предлагает разнообразные языковые курсы, сочетающие в себе высокий уровень обучения и проверенную на практике эффективность.

Мы располагаем не только огромным выбором учебных программ и современными эффективными методиками обучения, но и опытным, профессиональным преподавательским составом (в числе которых носители языка из Великобритании, CША и других стран).

Наши курсы рассчитаны на все уровни – от начального до продвинутого (Starter-Advanced).

Школа Glory School осуществляет обучение английскому языку в корпоративном формате для любых организаций различных сфер профессиональной деятельности. Содержание обучения, тем и направленность курса составляются академическим отделом под каждый проект индивидуально, исходя из потребностей вашей компании.

Вступительным этапом к работе над разработкой программы является диагностический входной тест на выявление уровня владения английским языком у вашего персонала, а также для определения общеязыковых компетенции. На основе полученных данных, а также после вступительной беседы с преподавателем мы подбираем для вас самый оптимальный образовательный маршрут.

На ваш выбор будут предложены следующие образовательные программы:

  • Курс общеразговорного английского
  • Курс общего бизнес английского
  • Курс специализированного делового языка, направленность обсуждается индивидуально
  • Специальный, индивидуально разработанный курс под особенные пожелания вашей компании
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 8 ч. 7920 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Дворцовый, метро Адмиралтейская, Большая Морская улица, 3-5 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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