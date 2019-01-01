Дата основания
2004 г.
Минимальная стоимость
7920 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
990 ₽/ак.час
Glory School предлагает разнообразные языковые курсы, сочетающие в себе высокий уровень обучения и проверенную на практике эффективность.
Мы располагаем не только огромным выбором учебных программ и современными эффективными методиками обучения, но и опытным, профессиональным преподавательским составом (в числе которых носители языка из Великобритании, CША и других стран).
Наши курсы рассчитаны на все уровни – от начального до продвинутого (Starter-Advanced).
Школа Glory School осуществляет обучение английскому языку в корпоративном формате для любых организаций различных сфер профессиональной деятельности. Содержание обучения, тем и направленность курса составляются академическим отделом под каждый проект индивидуально, исходя из потребностей вашей компании.
Вступительным этапом к работе над разработкой программы является диагностический входной тест на выявление уровня владения английским языком у вашего персонала, а также для определения общеязыковых компетенции. На основе полученных данных, а также после вступительной беседы с преподавателем мы подбираем для вас самый оптимальный образовательный маршрут.
На ваш выбор будут предложены следующие образовательные программы:
- Курс общеразговорного английского
- Курс общего бизнес английского
- Курс специализированного делового языка, направленность обсуждается индивидуально
- Специальный, индивидуально разработанный курс под особенные пожелания вашей компании
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|8 ч.
|7920 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Дворцовый, метро Адмиралтейская, Большая Морская улица, 3-5
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!