Hogwarts

Дата основания

2018 г.

Минимальная стоимость

5600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

350 ₽/ак.час

Добро пожаловать к нам на Курсы английского языка Hogwarts!

Давно учишь английский язык, но все еще не можешь на нем говорить? - Тогда тебе к нам!

Наши курсы - это:

- Упор на разговорную практику
- Опытные преподаватели
- Доступная цена
- Маленькие группы (2-6 человек)
- Расположение рядом с м. Приморская
- Игровой формат занятий
- Интересные мероприятия для учеников

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 16 ч. 5600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Остров Декабристов, метро Приморская, ул. Одоевского, д. 27 ТЦ Платформа, 4 этаж ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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