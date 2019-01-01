Дата основания
2018 г.
Минимальная стоимость
5600 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
350 ₽/ак.час
Добро пожаловать к нам на Курсы английского языка Hogwarts!
Давно учишь английский язык, но все еще не можешь на нем говорить? - Тогда тебе к нам!
Наши курсы - это:
- Упор на разговорную практику
- Опытные преподаватели
- Доступная цена
- Маленькие группы (2-6 человек)
- Расположение рядом с м. Приморская
- Игровой формат занятий
- Интересные мероприятия для учеников
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|16 ч.
|5600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Остров Декабристов, метро Приморская, ул. Одоевского, д. 27 ТЦ Платформа, 4 этаж
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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