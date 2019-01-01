Филиал Language Link в Санкт-Петербурге был открыт в 1996 году. За двадцать лет работы Language Link занял достойное место среди образовательных учреждений города и на данный момент насчитывает 4 офиса - "Невский проспект", Приморский на ул. Савушкина, Пушкин и Петергоф.

Интенсивные курсы в Best Teach — это полноценные курсы английского языка, продолжительность которых уменьшается только за счет интенсивности и длительности занятий.

Кому подойдет интенсивный курс английского языка? Тем, кто хочет выучить новый языка завтра? Нет. Такого не бывает.

Подобные курсы разработаны специально для тех, кто:

хочет добавить себе нагрузки перед сдачей международного экзамена;

часто бывает по работе за границей и имеет постоянную потребность обновлять знания и пополнять словарный запас;

работает в международной организации и готовится к встрече с делегацией.

Этот список далеко не полный и причин для выбора именно интенсива может быть гораздо больше. Единственное, что важно понимать – данный курс ориентирован на наличие хотя бы минимального уровня владения языком и ускорение усвоения программы, а не на ее полное изучение за день-два.

Как подобрать интенсивные курсы

Чтобы не ошибиться с выбором быстрых курсов, всегда обращайте внимание на следующие детали:

программа и методики обучения;

компетентность преподавателей;

отзывы клиентов;

пробное занятие, чтобы понять подходит вам подобный формат занятий.

Удобный фильтр на сайте поможет вам подобрать интенсивные курсы английского в Санкт-Петербурге: отобраны исключительно лучшие школы, некоторые даже с аккредитацией British Council и Cambridge English Language Assessment, и абсолютно все с сильным преподавательским составом.