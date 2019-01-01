Занимаясь у нас, вы никогда не узнаете, что такое языковой барьер! Все языковые навыки (чтение, письмо, восприятие на слух и разговорная речь) вы будете приобретать одновременно. По окончании курса вы сможете приступить к занятиям с носителем языка: у вас будет достаточно знаний и умений.
12000 ₽/курс
- ₽/ак.час
В наших классах Вы не найдете парт и учебников, не будет заучиваний слов и правил. Метод базируется на красивой и правильной речи наших чудесных преподавателей, на материалах, которые были разработаны специально для интенсивного развития речи английского языка.
16500 ₽/курс
185 ₽/ак.час
Кому подойдет интенсивный курс английского языка? Тем, кто хочет выучить новый языка завтра? Нет. Такого не бывает.
Подобные курсы разработаны специально для тех, кто:
- хочет добавить себе нагрузки перед сдачей международного экзамена;
- часто бывает по работе за границей и имеет постоянную потребность обновлять знания и пополнять словарный запас;
- работает в международной организации и готовится к встрече с делегацией.
Этот список далеко не полный и причин для выбора именно интенсива может быть гораздо больше. Единственное, что важно понимать – данный курс ориентирован на наличие хотя бы минимального уровня владения языком и ускорение усвоения программы, а не на ее полное изучение за день-два.
Как подобрать интенсивные курсы
Чтобы не ошибиться с выбором быстрых курсов, всегда обращайте внимание на следующие детали:
- программа и методики обучения;
- компетентность преподавателей;
- отзывы клиентов;
- пробное занятие, чтобы понять подходит вам подобный формат занятий.
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