Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

New Planet

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Занимаясь у нас, вы никогда не узнаете, что такое языковой барьер! Все языковые навыки (чтение, письмо, восприятие на слух и разговорная речь) вы будете приобретать одновременно. По окончании курса вы сможете приступить к занятиям с носителем языка: у вас будет достаточно знаний и умений.
12000 ₽/курс
- ₽/ак.час
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Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Окно в Европу

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В наших классах Вы не найдете парт и учебников, не будет заучиваний слов и правил. Метод базируется на красивой и правильной речи наших чудесных преподавателей, на материалах, которые были разработаны специально для интенсивного развития речи английского языка.
16500 ₽/курс
185 ₽/ак.час
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Кому подойдет интенсивный курс английского языка? Тем, кто хочет выучить новый языка завтра? Нет. Такого не бывает.

Подобные курсы разработаны специально для тех, кто:

  • хочет добавить себе нагрузки перед сдачей международного экзамена;
  • часто бывает по работе за границей и имеет постоянную потребность обновлять знания и пополнять словарный запас;
  • работает в международной организации и готовится к встрече с делегацией.

Этот список далеко не полный и причин для выбора именно интенсива может быть гораздо больше. Единственное, что важно понимать – данный курс ориентирован на наличие хотя бы минимального уровня владения языком и ускорение усвоения программы, а не на ее полное изучение за день-два.

Как подобрать интенсивные курсы

Чтобы не ошибиться с выбором быстрых курсов, всегда обращайте внимание на следующие детали:

  • программа и методики обучения;
  • компетентность преподавателей;
  • отзывы клиентов;
  • пробное занятие, чтобы понять подходит вам подобный формат занятий.

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