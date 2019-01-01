К Вашим услугам — квалифицированные преподаватели, удобные помещения, оснащенные современной видео- и аудиотехникой, широкий выбор образовательных методик, различающихся по целям и срокам обучения, а также уровню начального владения языком. В образовательном центре Language Style мы предлагаем Вам изучать английский язык в наших филиалах в Санкт-Петербурге: