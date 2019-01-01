К Вашим услугам — квалифицированные преподаватели, удобные помещения, оснащенные современной видео- и аудиотехникой, широкий выбор образовательных методик, различающихся по целям и срокам обучения, а также уровню начального владения языком. В образовательном центре Language Style мы предлагаем Вам изучать английский язык в наших филиалах в Санкт-Петербурге:
6300 ₽/курс
- ₽/ак.час
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Адмиралтейская в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Василеостровская в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Владимирская в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Горьковская в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Гражданский проспект в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Звенигородская в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Купчино в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Невский проспект в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Петроградская в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Площадь Восстания в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Площадь Мужества в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Приморская в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Проспект Большевиков в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Проспект Ветеранов в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Пушкинская в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Сенная площадь в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Технологический институт-1 в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Чернышевская в Санкт-петербурге
- Интенсивные курсы английского языка возле метро Электросила в Санкт-петербурге