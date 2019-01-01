Работа, обязанности по дому, а еще и день рождения подруги - посещать языковую школу совершенно некогда! Frog School знает как с этим бороться. Безлимитный абонемент позволит вам посещать занятия, не привязываясь к определенному графику. Приходите, когда вам удобно и занимайтесь неограниченное количество времени.

Год основания: 2016 г.

С 1997 года в ILA проходят обучение банки, производственные предприятия, IT и другие компании, работающие в сфере услуг. В Академию обращаются как российские организации, так и представительства иностранных компаний в Петербурге. Мы разрабатываем программы для любых сфер бизнеса, с учетом специфики деятельности и запросов клиента.

Год основания: 1997 г.

SkillSet - федеральная сеть школ Английского языка. За 10 лет своей работы мы обучили более 43000 человек. Наши студенты успешно сдают международные экзамены и поступают в университеты, устраиваются в зарубежные компании и путешествуют по всему миру!

Год основания: 2013 г.

Glory School предлагает разнообразные языковые курсы, сочетающие в себе высокий уровень обучения и проверенную на практике эффективность. Мы располагаем не только огромным выбором учебных программ и современными эффективными методиками обучения, но и опытным, профессиональным преподавательским составом (в числе которых носители языка из Великобритании, CША и других стран).

Год основания: 2004 г.

Корпоративный английский сегодня набирает популярность и небезосновательно:

работодатель заинтересован в повышении рейтинга сотрудников и соответственно компании в целом;

сотрудники компаний, где английским владеют на уровне, могут самостоятельно участвовать в международных мероприятиях, конференциях, семинарах, что дает возможность существенно снизить затраты компаний на услуги тех же самых переводчиков;

возможность узнавать о новых технологиях, расширять круг деловых партнеров становится более реальной, если у всех сотрудников качественно повышается уровень английского языка.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Выбрать курс корпоративного английского языка в Санкт-Петербурге не составит труда, если вы знаете, на что стоит обратить внимание:

рейтинг школы в целом;

опыт и статус преподавателей;

отзывы реальных компаний, уже воспользовавшихся услугами;

возможность изучения английского в офисе компании;

тщательно разработанная программа с учетом специфики деятельности.

Корпоративное обучение – это не каприз современности, а реальная возможность для открытия новых профессиональных горизонтов и способ сплочения коллектива, как дополнительный бонус.