Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 1

TERRA School

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TERRA School проводит корпоративное обучение иностранным языкам: английскому, европейским и восточным языкам, а также русскому как иностранному. Мы предлагаем широкий выбор программ, которые позволяют достичь хороших результатов в короткие сроки.
6700 ₽/курс
490 ₽/ак.час
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Корпоративный английский сегодня набирает популярность и небезосновательно:

  • работодатель заинтересован в повышении рейтинга сотрудников и соответственно компании в целом;
  • сотрудники компаний, где английским владеют на уровне, могут самостоятельно участвовать в международных мероприятиях, конференциях, семинарах, что дает возможность существенно снизить затраты компаний на услуги тех же самых переводчиков;
  • возможность узнавать о новых технологиях, расширять круг деловых партнеров становится более реальной, если у всех сотрудников качественно повышается уровень английского языка.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Выбрать курс корпоративного английского языка в Санкт-Петербурге не составит труда, если вы знаете, на что стоит обратить внимание:

  • рейтинг школы в целом;
  • опыт и статус преподавателей;
  • отзывы реальных компаний, уже воспользовавшихся услугами;
  • возможность изучения английского в офисе компании;
  • тщательно разработанная программа с учетом специфики деятельности.

Корпоративное обучение – это не каприз современности, а реальная возможность для открытия новых профессиональных горизонтов и способ сплочения коллектива, как дополнительный бонус.