TERRA School проводит корпоративное обучение иностранным языкам: английскому, европейским и восточным языкам, а также русскому как иностранному. Мы предлагаем широкий выбор программ, которые позволяют достичь хороших результатов в короткие сроки.

Год основания: 2013 г.

Корпоративный английский сегодня набирает популярность и небезосновательно:

работодатель заинтересован в повышении рейтинга сотрудников и соответственно компании в целом;

сотрудники компаний, где английским владеют на уровне, могут самостоятельно участвовать в международных мероприятиях, конференциях, семинарах, что дает возможность существенно снизить затраты компаний на услуги тех же самых переводчиков;

возможность узнавать о новых технологиях, расширять круг деловых партнеров становится более реальной, если у всех сотрудников качественно повышается уровень английского языка.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Выбрать курс корпоративного английского языка в Санкт-Петербурге не составит труда, если вы знаете, на что стоит обратить внимание:

рейтинг школы в целом;

опыт и статус преподавателей;

отзывы реальных компаний, уже воспользовавшихся услугами;

возможность изучения английского в офисе компании;

тщательно разработанная программа с учетом специфики деятельности.

Корпоративное обучение – это не каприз современности, а реальная возможность для открытия новых профессиональных горизонтов и способ сплочения коллектива, как дополнительный бонус.