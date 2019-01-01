Добро пожаловать в Anespa Studio! Мы будем рады видеть вас и ваших детей в одной из наших студий. Позвоните и запишитесь на бесплатное тестирование – и мы подберем для вашего ребенка или для вас оптимальный курс, соответствующий вашему запросу. Наши филиалы расположены в разных районах города, рядом с вашим домом.