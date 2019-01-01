Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 6

ALIBRA SCHOOL

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Первый урок - бесплатно
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ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Челябинске.
16000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 2

АНЕСПА

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10800 ₽/курс
- ₽/ак.час
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