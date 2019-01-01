ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Челябинске.
16000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Добро пожаловать в Anespa Studio! Мы будем рады видеть вас и ваших детей в одной из наших студий. Позвоните и запишитесь на бесплатное тестирование – и мы подберем для вашего ребенка или для вас оптимальный курс, соответствующий вашему запросу. Наши филиалы расположены в разных районах города, рядом с вашим домом.
10800 ₽/курс
- ₽/ак.час
- Курсы английского языка возле метро Адмиралтейская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Василеостровская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Владимирская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Горьковская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Гражданский проспект в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Звенигородская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Невский проспект в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Петроградская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Площадь Восстания в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Площадь Ленина в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Площадь Мужества в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Приморская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Проспект Большевиков в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Проспект Ветеранов в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Пушкинская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Сенная площадь в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Технологический институт-1 в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Чернышевская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Электросила в Санкт-петербурге