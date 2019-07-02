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Компания Language Link была основана в 1975 году в Лондоне как международная школа английского языка и была признана Британским Советом.
В настоящее время языковые центры LL работают во многих странах (Великобритания, Германия, Чехия, Словакия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Польша, Вьетнам, Китай), а с 1994 года - в России (Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Обнинске, Волгограде, Екатеринбурге, Костроме, Самаре, Стерлитамаке, Уфе, Ростове-на-Дону, Перми, Шахтах, Ярославле).
Филиал Language Link в Санкт-Петербурге был открыт в 1996 году. За двадцать лет работы Language Link занял достойное место среди образовательных учреждений города и на данный момент насчитывает 4 офиса - "Невский проспект", Приморский на ул. Савушкина, Пушкин и Петергоф.
Language Link предлагает следующие формы изучения английского языка:
* обучение в общих группах;
* индивидуальное обучение;
* корпоративное обучение.
Language Link предлагает различные программы изучения английского языка в Санкт-Петербурге:
*Курсы английского языка
*Бизнес-английский
*Интенсивный разговорный английский
*Разговорный английский
*Интенсивный английский
*Английский для преподавателей
*Русский язык как иностранный
*Подготовка к ЕГЭ по английскому языку
*Английский для детей от 3 лет
*Подготовка к международным экзаменам: YLE Tests, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT, IELTS, TOEFL и другие
*Киноклуб на английском языке (в проекте)
*Обучение за рубежом
*Детские языковые лагеря.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|48 ч.
|14550 за курс
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ № 78, метро Невский проспект, ул. Казанская д. 7 (БЦ "Казанский")
|не указано
|Санкт-Петербург, метро Беговая, ул. Савушкина, д. 138
|не указано
|Санкт-Петербург, метро Шушары, Пушкин, ул. Магазейная, д. 1
|не указано
|Санкт-Петербург, Петергоф , Санкт-Петербургский пр., д. 60
|не указано
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