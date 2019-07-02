Language Link

Дата основания

1996 г.

Минимальная стоимость

14550 ₽/курс

Кол-во филиалов

4

Средняя стоимость

647 ₽/ак.час

Компания Language Link была основана в 1975 году в Лондоне как международная школа английского языка и была признана Британским Советом.

В настоящее время языковые центры LL работают во многих странах (Великобритания, Германия, Чехия, Словакия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Польша, Вьетнам, Китай), а с 1994 года - в России (Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Обнинске, Волгограде, Екатеринбурге, Костроме, Самаре, Стерлитамаке, Уфе, Ростове-на-Дону, Перми, Шахтах, Ярославле).

Филиал Language Link в Санкт-Петербурге был открыт в 1996 году. За двадцать лет работы Language Link занял достойное место среди образовательных учреждений города и на данный момент насчитывает 4 офиса - "Невский проспект", Приморский на ул. Савушкина, Пушкин и Петергоф.

Language Link предлагает следующие формы изучения английского языка:

* обучение в общих группах;
* индивидуальное обучение;
* корпоративное обучение.

Language Link предлагает различные программы изучения английского языка в Санкт-Петербурге:

*Курсы английского языка
*Бизнес-английский
*Интенсивный разговорный английский
*Разговорный английский
*Интенсивный английский
*Английский для преподавателей
*Русский язык как иностранный
*Подготовка к ЕГЭ по английскому языку
*Английский для детей от 3 лет
*Подготовка к международным экзаменам: YLE Tests, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT, IELTS, TOEFL и другие
*Киноклуб на английском языке (в проекте)
*Обучение за рубежом
*Детские языковые лагеря.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 48 ч. 14550 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ № 78, метро Невский проспект, ул. Казанская д. 7 (БЦ "Казанский") не указано Записаться на урок
Санкт-Петербург, метро Беговая, ул. Савушкина, д. 138 не указано Записаться на урок
Санкт-Петербург, метро Шушары, Пушкин, ул. Магазейная, д. 1 не указано Записаться на урок
Санкт-Петербург, Петергоф , Санкт-Петербургский пр., д. 60 не указано Записаться на урок

Отзывы

DimaUstinov
3 года назад
Начальные навыки английского я получил в школе Language Link полгода назад. Но когда пришел продолжить занятия, результативность снизилась. По-моему, смена преподавателя негативно отразилась на самом процессе обучения.
Masha
3 года назад
Если хотите быстро освоить язык, то выбирайте школу Language Link. Удобная методика преподавания, высокая результативность занятий и даже через короткое время ощущается уверенность в своих силах!
Lena-Alena
3 года назад
Занимаюсь в филиале на Невском проспекте, все устраивает.

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