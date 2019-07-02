Компания Language Link была основана в 1975 году в Лондоне как международная школа английского языка и была признана Британским Советом.



В настоящее время языковые центры LL работают во многих странах (Великобритания, Германия, Чехия, Словакия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Польша, Вьетнам, Китай), а с 1994 года - в России (Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Обнинске, Волгограде, Екатеринбурге, Костроме, Самаре, Стерлитамаке, Уфе, Ростове-на-Дону, Перми, Шахтах, Ярославле).



Филиал Language Link в Санкт-Петербурге был открыт в 1996 году. За двадцать лет работы Language Link занял достойное место среди образовательных учреждений города и на данный момент насчитывает 4 офиса - "Невский проспект", Приморский на ул. Савушкина, Пушкин и Петергоф.



Language Link предлагает следующие формы изучения английского языка:



* обучение в общих группах;

* индивидуальное обучение;

* корпоративное обучение.



Language Link предлагает различные программы изучения английского языка в Санкт-Петербурге:



*Курсы английского языка

*Бизнес-английский

*Интенсивный разговорный английский

*Разговорный английский

*Интенсивный английский

*Английский для преподавателей

*Русский язык как иностранный

*Подготовка к ЕГЭ по английскому языку

*Английский для детей от 3 лет

*Подготовка к международным экзаменам: YLE Tests, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT, IELTS, TOEFL и другие

*Киноклуб на английском языке (в проекте)

*Обучение за рубежом

*Детские языковые лагеря.