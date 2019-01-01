28 лет успешной работы гарантируют результат!

Языковой центр LINGVORU Института Иностранных Языков был открыт в 1989 году и имеет многолетний опыт работы по программам обучения инстранным языкам взрослых, школьников, детей. Качество обучения проверено временем.

Тысячи люде йзнают LINGVORU как надежного партнера и доверяют нам! Сколько ВЫ знаете школ, которые были и остались успешными с 1989 года?!

НАША МИССИЯ - ОБЩЕНИЕ СО ВСЕМ МИРОМ!

Мы дали возможность свободно общаться во всем мире и со всем миром! Достичь своих целей, не имея языкового барьера!

УСПЕХ ГАРАНТИРОВАН!

В программах обучения сочетаются все достижения академического образования и то лучшее, что предлагает современная методика преподавания иностранных языков.

Группы до 8 человек - комфортный формат обучения. Занятия позволяют по эффективности и отдаче максимально приблизиться к индивидуальным, сохранив преимущества групповых, а это в первую очередь: невысокая стоимость, работа в парах, палитра мнений в дискуссиях, тренинг коммуникативных навыков.

Занятия 1 - 2 раза в неделю по 2-3 ак. часа.

Время занятий: утро, день, вечер.

В будние и выходные дни.