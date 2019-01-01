Дата основания
1994 г.
Минимальная стоимость
6999 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
300 ₽/ак.час
28 лет успешной работы гарантируют результат!
Языковой центр LINGVORU Института Иностранных Языков был открыт в 1989 году и имеет многолетний опыт работы по программам обучения инстранным языкам взрослых, школьников, детей. Качество обучения проверено временем.
Тысячи люде йзнают LINGVORU как надежного партнера и доверяют нам! Сколько ВЫ знаете школ, которые были и остались успешными с 1989 года?!
НАША МИССИЯ - ОБЩЕНИЕ СО ВСЕМ МИРОМ!
Мы дали возможность свободно общаться во всем мире и со всем миром! Достичь своих целей, не имея языкового барьера!
УСПЕХ ГАРАНТИРОВАН!
В программах обучения сочетаются все достижения академического образования и то лучшее, что предлагает современная методика преподавания иностранных языков.
Группы до 8 человек - комфортный формат обучения. Занятия позволяют по эффективности и отдаче максимально приблизиться к индивидуальным, сохранив преимущества групповых, а это в первую очередь: невысокая стоимость, работа в парах, палитра мнений в дискуссиях, тренинг коммуникативных навыков.
Занятия 1 - 2 раза в неделю по 2-3 ак. часа.
Время занятий: утро, день, вечер.
В будние и выходные дни.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|24 ч.
|6999 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ № 7, метро Василеостровская, Васильевский Остров, 11-я линия, д. 24
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