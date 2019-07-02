Образовательный центр EgoRound

Дата основания

1994 г.

Минимальная стоимость

600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

200 ₽/ак.час

Образовательный центр EgoRound (ЧОУ ДПО "ЭгоРаунд") - это недорогие курсы иностранных языков для детей и взрослых в Санкт-Петербурге.

Компания работает на рынке обучения с 1994 года.

В EgoRound применяют комплексный подход к обучению иностранным языкам: язык, культура и психология как три составляющие эффективной коммуникации. Использование современных педагогических методик и высококвалифицированный штат преподавателей гарантируют высокие результаты обучения, подтверждаемые выдаваемыми сертификатами.

В EgoRound есть большой выбор образовательных программ для детей и взрослых - краткосрочные тренинги, интенсивы, регулярное обучение иностранным языкам индивидуально или в группах, корпоративное обучение. 

Помимо языковых курсов EgoRound организует образовательные поездки в Англию и США, где вы на практике сможете применить полученные на занятиях знания.

Офис компании расположен в самом центре Петербурга в двух шагах от ст.м."Владимирская". 

Доступные цены и гибкая система скидок (в том числе для студентов и пенсионеров) позволят каждому выбрать себе подходящую программу обучения. 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка для взрослых 96 ч. 17600 за курс
Общий курс английского языка для детей и подростков 120 ч. 27600 за курс
Курс по грамматике английского языка 24 ч. 4900 за курс
Курс по английскому произношению 15 ч. 3500 за курс
Курс "Английский для путешествий" 24 ч. 4900 за курс
1 занятие в Разговорном клубе с носителем 3 ч. 600 за курс
Индивидуальное занятие английским языком 1 ч. 900 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Владимирский, метро Владимирская, Большая Московская ул., д.11 не указано Записаться на урок

Отзывы

RuslanT
3 года назад
Рекомендую школу языков EgoRound тем, кому нужен быстрый и качественный результат. Грамотно спланированные занятия, всегда захватывающая форма преподавания.

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