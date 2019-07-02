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Образовательный центр EgoRound (ЧОУ ДПО "ЭгоРаунд") - это недорогие курсы иностранных языков для детей и взрослых в Санкт-Петербурге.
Компания работает на рынке обучения с 1994 года.
В EgoRound применяют комплексный подход к обучению иностранным языкам: язык, культура и психология как три составляющие эффективной коммуникации. Использование современных педагогических методик и высококвалифицированный штат преподавателей гарантируют высокие результаты обучения, подтверждаемые выдаваемыми сертификатами.
В EgoRound есть большой выбор образовательных программ для детей и взрослых - краткосрочные тренинги, интенсивы, регулярное обучение иностранным языкам индивидуально или в группах, корпоративное обучение.
Помимо языковых курсов EgoRound организует образовательные поездки в Англию и США, где вы на практике сможете применить полученные на занятиях знания.
Офис компании расположен в самом центре Петербурга в двух шагах от ст.м."Владимирская".
Доступные цены и гибкая система скидок (в том числе для студентов и пенсионеров) позволят каждому выбрать себе подходящую программу обучения.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка для взрослых
|96 ч.
|17600 за курс
|Общий курс английского языка для детей и подростков
|120 ч.
|27600 за курс
|Курс по грамматике английского языка
|24 ч.
|4900 за курс
|Курс по английскому произношению
|15 ч.
|3500 за курс
|Курс "Английский для путешествий"
|24 ч.
|4900 за курс
|1 занятие в Разговорном клубе с носителем
|3 ч.
|600 за курс
|Индивидуальное занятие английским языком
|1 ч.
|900 за курс
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Владимирский, метро Владимирская, Большая Московская ул., д.11
|не указано
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