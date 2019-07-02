Образовательный центр EgoRound (ЧОУ ДПО "ЭгоРаунд") - это недорогие курсы иностранных языков для детей и взрослых в Санкт-Петербурге.

Компания работает на рынке обучения с 1994 года.

В EgoRound применяют комплексный подход к обучению иностранным языкам: язык, культура и психология как три составляющие эффективной коммуникации. Использование современных педагогических методик и высококвалифицированный штат преподавателей гарантируют высокие результаты обучения, подтверждаемые выдаваемыми сертификатами.

В EgoRound есть большой выбор образовательных программ для детей и взрослых - краткосрочные тренинги, интенсивы, регулярное обучение иностранным языкам индивидуально или в группах, корпоративное обучение.

Помимо языковых курсов EgoRound организует образовательные поездки в Англию и США, где вы на практике сможете применить полученные на занятиях знания.

Офис компании расположен в самом центре Петербурга в двух шагах от ст.м."Владимирская".

Доступные цены и гибкая система скидок (в том числе для студентов и пенсионеров) позволят каждому выбрать себе подходящую программу обучения.