Дата основания
2006 г.
Минимальная стоимость
5400 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
540 ₽/ак.час
Наш образовательный центр «Лингвистикум» обучает иностранным языкам детей и взрослых с 2006 года.
При обучении мы используем коммуникативную методику, которая позволяет развивать разговорную и письменную речь, грамматику, восприятие иностранной речи на слух.
Квалифицированные педагоги индивидуально подходят к работе с каждым учеником и делают процесс обучения интересным, включая творческие занятие.
Мы работаем с разными возрастами.
Самым юным ученикам только 4 годика. Для них есть детский сад неполного дня с углубленным изучением английского языка.
После каждого уровня студенты сдают итоговые переводные экзамены. Успешно завершившие курс базовый (уровень Intermediate), а также полный курс обучения (уровень Advanced), получают Сертификат о дополнительном образовании.
Определение уровня производится по результатам письменного и устного тестирования. Тестирование бесплатное.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|5400 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, муниципальный округ Невский, метро Проспект Большевиков, проспект Большевиков, 7, корпус 3
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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