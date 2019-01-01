Образовательный центр Лингвистикум

Дата основания

2006 г.

Минимальная стоимость

5400 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

540 ₽/ак.час

Наш образовательный центр «Лингвистикум» обучает иностранным языкам детей и взрослых с 2006 года.

При обучении мы используем коммуникативную методику, которая позволяет развивать разговорную и письменную речь, грамматику, восприятие иностранной речи на слух.

Квалифицированные педагоги индивидуально подходят к работе с каждым учеником и делают процесс обучения интересным, включая творческие занятие.

Мы работаем с разными возрастами.
Самым юным ученикам только 4 годика. Для них есть детский сад неполного дня с углубленным изучением английского языка.

После каждого уровня студенты сдают итоговые переводные экзамены. Успешно завершившие курс базовый (уровень Intermediate), а также полный курс обучения (уровень Advanced), получают Сертификат о дополнительном образовании.

Определение уровня производится по результатам письменного и устного тестирования. Тестирование бесплатное.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 5400 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, муниципальный округ Невский, метро Проспект Большевиков, проспект Большевиков, 7, корпус 3 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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