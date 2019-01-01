Наш образовательный центр «Лингвистикум» обучает иностранным языкам детей и взрослых с 2006 года.

При обучении мы используем коммуникативную методику, которая позволяет развивать разговорную и письменную речь, грамматику, восприятие иностранной речи на слух.



Квалифицированные педагоги индивидуально подходят к работе с каждым учеником и делают процесс обучения интересным, включая творческие занятие.



Мы работаем с разными возрастами.

Самым юным ученикам только 4 годика. Для них есть детский сад неполного дня с углубленным изучением английского языка.

После каждого уровня студенты сдают итоговые переводные экзамены. Успешно завершившие курс базовый (уровень Intermediate), а также полный курс обучения (уровень Advanced), получают Сертификат о дополнительном образовании.



Определение уровня производится по результатам письменного и устного тестирования. Тестирование бесплатное.