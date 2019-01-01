К Вашим услугам — квалифицированные преподаватели, удобные помещения, оснащенные современной видео- и аудиотехникой, широкий выбор образовательных методик, различающихся по целям и срокам обучения, а также уровню начального владения языком. В образовательном центре Language Style мы предлагаем Вам изучать английский язык в наших филиалах в Санкт-Петербурге:
6300 ₽/курс
- ₽/ак.час
Скандинавская Школа была открыта 18.08.2000г. Проект получил первичное финансирование благодаря гранту действующего на тот момент Совета Министров Северных стран, в чьи функции входили, в частности, поддержка, развитие и распространение северных языков и культуры.
7300 ₽/курс
- ₽/ак.час
Разговорный клуб был основан в 2010 году. Наши слушатели – взрослые и дети, чье обучение проходит как в группах, так и индивидуально и организуется согласно Вашим целям, возрасту и индивидуальным особенностям
250 ₽/курс
650 ₽/ак.час
- Курсы английского языка возле метро Адмиралтейская в Санкт-петербурге
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