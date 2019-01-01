Центр изучения языков MasterClass берет свое начало в далеком 2001 году как компания, предлагающая корпоративные курсы английского языка различным организациям Санкт-Петербурга.
20000 ₽/курс
- ₽/ак.час
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