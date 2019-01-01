Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
4800 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Изучение иностранного языка сегодня является одним из самых популярных видов дополнительного образования для детей. Конечно, самым популярным языком остается английский — один из обязательных школьных предметов, который действительно может потребоваться в реальной жизни. Английский для школьников в нашем центре подразумевает эффективное изучение английского языка в небольших группах или индивидуально. Занятия предполагают развитие всех языковых навыков ребенка с упором на коммуникативный навык. Обучение ведется преимущественно на английском языке. Наши педагоги помогут вашему ребенку не только дополнить и закрепить знания, полученные в школе, но и повысят его интерес и мотивацию к изучению языка. В нашем центре дети учатся с удовольствием. К работе привлечены лучшие преподаватели, которые в совершенстве владеют языком и хорошо разбираются в детской психологии.
Мы предлагаем английский язык, а также французский, испанский, итальянский, немецкий, китайский, русский как иностранный для дошкольников от 4-х лет, младших школьников, школьников средних и старших классов.
Мы предлагаем:
- Обучение иностранным языкам в форме разовых занятий
- Консультации, посвященные подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ГИА и международных экзаменов
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Детский английский
|8 ч.
|4800 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Санкт-Петербург, undefined, метро Электросила, Варшавская ул., дом 6, корпус 1
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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