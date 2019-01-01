TOPS

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

4800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Изучение иностранного языка сегодня является одним из самых популярных видов дополнительного образования для детей. Конечно, самым популярным языком остается английский — один из обязательных школьных предметов, который действительно может потребоваться в реальной жизни. Английский для школьников в нашем центре подразумевает эффективное изучение английского языка в небольших группах или индивидуально. Занятия предполагают развитие всех языковых навыков ребенка с упором на коммуникативный навык. Обучение ведется преимущественно на английском языке. Наши педагоги помогут вашему ребенку не только дополнить и закрепить знания, полученные в школе, но и повысят его интерес и мотивацию к изучению языка. В нашем центре дети учатся с удовольствием. К работе привлечены лучшие преподаватели, которые в совершенстве владеют языком и хорошо разбираются в детской психологии.

Мы предлагаем английский язык, а также французский, испанский, итальянский, немецкий, китайский, русский как иностранный для дошкольников от 4-х лет, младших школьников, школьников средних и старших классов.

Мы предлагаем:

  • Обучение иностранным языкам в форме разовых занятий
  • Консультации, посвященные подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ГИА и международных экзаменов
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Детский английский 8 ч. 4800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Санкт-Петербург, undefined, метро Электросила, Варшавская ул., дом 6, корпус 1 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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