Освоение иностранного языка через погружение ребенка в англоязычную среду с помощью разнообразных видов деятельности (письмо, общение, чтение, упражнения на логику и т.д.) и творческие занятия (рисование, лепка из пластилина, поделки и т.д.)

Курсы английского языка для детей помогают родителям спланировать свободное время ребенка, привить ему интересные навыки и выработать привычку постоянно учиться чему-то новому. Тем более что английский всегда пригодится, даже если не планируется переезд семьи за границу. Любая туристическая поездка будет хорошей языковой практикой для ребенка, и ко времени, когда нужно будет определяться с ВУЗом для поступления преимуществом будет знание английского.

Как подобрать школу английского языка для детей

Школа английского языка в Уфе должна образовывать ребенка разносторонне и для особо одаренных детей можно сразу же подбирать не курсы, а полноценное образовательное заведение с профилирующим английским.

Но какую бы форму обучения не выбрали родители стоит сначала определиться с критериями, по которым будут для детей подбираться курсы:

школа должна быть аккредитована;

методики обучения должны быть максимально современными;

педагоги должны быть с педагогическим образованием, потому что просто лингвисты и носители языка не смогут в правильной форме донести строение и структуру языка для детей;

для изучения должны также предоставляться дополнительные авторские материалы;

но при этом нагрузка должна быть средней, и программа не предусматривала получения большого объема знаний за очень короткий период.

А также нужно обратит внимание на тестирование. Дети должны сдавать экзамены через определённые промежутки между занятиями, чтобы была понятна успеваемость.

Для многих детей важно деятельное участие в вопросах, которые касаются их непосредственно, поэтому с ребенком можно вместе сходить на бесплатное занятия и сразу обсудить подходит ему стиль обучения или нет.