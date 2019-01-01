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Планирование отъезда из своего города и переезд в англоязычную страну на ПМЖ должен начинаться с подготовки к сдаче экзамена по английскому на международном уровне. Но такой аттестат можно получить лишь, пройдя специальные курсы.

Как подобрать курс

Обучение, соответствующее международным стандартам, а также прием международного экзамена по английскому языку может осуществляться только аккредитованными школами. Поэтому сначала нужно выбрать курсы, выяснить есть ли у них соответствующий допуск, а потом можно приступать к первоначальному тестированию.

В Уфе есть множество дополнительных курсов, которые могут помочь заполнить пробелы в знаниях, если в практике есть слабые места.