КЛУБ "YOUR ALBION" - это место, где любой человек, независимо от профеcсии, возраста, наличия природных склонностей к языкам и даже независимо от того, изучали ли Вы английский язык ранее, МОЖЕТ ЗАГОВОРИТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

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При современных темпах развития общения между людьми разных национальностей посредством социальных сетей знание английского необходимо, особенно если профессиональная деятельность человека связана с тем, что он является ремесленником и продает, например, изделия ручной работы. Выучив английский человек может предлагать свои изделия очень широкому кругу заграничной публики.

Пребывая в туристической поездке тоже полезно знать язык, чтобы путешествие было более емким и интересным.

Как подобрать курс

Общий английский даст возможность довольно быстро начать говорить и понимать иностранцев, а также совершенствовать практику постоянно.

В Уфе общий курс должен содержать в себе такие параметры, как:

понятие о грамматике;

общие правила английского;

правила построения разговорной речи.

Выбирая общий английский сегодня, завтра уже можно разговаривать на английском.