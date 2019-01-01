Мы предлагаем курсы английского языка в Уфе для людей всех возрастов и с любым уровнем знаний. В школе английского языка "Family" все преподаватели имеют высшее языковое образование, успешный опыт работы со студентами разного возраста, международные дипломы и языковую практику. В план курса также включены занятия с разными англоязычными гостями и преподавателями школы.

Если в планах предприятия есть намерения развиваться на международных бизнес-рынках, то тогда нужно подготовить сотрудников задействованных в международной деятельности. Это значит, что уровень знания английского языка должен быть очень высоким, причем нужно знать не просто разговорный язык, а уметь объясниться и понять узкопрофессиональные темы.

Поэтому владельцу бизнеса стоит обратиться в профилирующие образовательные заведения и выяснить насколько квалифицирован персонал и есть ли специальные программы для корпоративного обучения сотрудников.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Корпоративное обучение отличается от обычных курсов тем, что программа рассчитана на узкопрофессиональный профиль. При этом все сотрудники должны получить максимально полное обучение английскому языку и свободно общаться на профессиональные темы. А также изучение английского проходит в основном в офисе компании, что несомненно удобно, так как сотрудники не тратят время на переезды между местом обучения и рабочим местом.

Корпоративный английский — это возможность получить одинаково высокий уровень обучения для всех задействованных в процессе сотрудников.

В Уфе при необходимости выбора данных курсов стоит обратить внимание на следующие детали: