Центр иностранных языков YES поможет добиться отличных результатов, как детям юных возрастов, так и взрослому поколению.

С первых занятий вы будете в восторге от изучения языка. Современная литература, оборудованные аудитории, высококвалифицированный преподаватели - помогут получать максимум пользы и удовольствия от занятий.

Программа обучения помогает раскрывать потенциал студентов, нацеливает на результат и учит его достигать.

Верными помощниками и союзниками для студентов являются наши преподаватели. В собственном центре обучения мы готовим лучших профессионалов. Преподаватели проходят подготовку и сдают квалифицированные экзамены. В результате вы получаете качественное образование и верного помощника на период всего обучения.

Увлекательная программа поспособствует не только качественному изучению языка, но и саморазвитию. Тематические разговорные клубы, выездные экскурсии, встречи единомышленников, участие в конкурсах – наполнят ваше обучения яркими красками.

Для вас подобраны актуальные учебные пособия от ведущих издательских домов. Вы можете подобрать наиболее подходящую форму обучения – индивидуальные или групповые занятия.

Наши центры работают 7 дней в неделю с 10 до 22 часов понедельник - пятница и с 10 до 16 часов суббота-воскресенье. Выберите для себя ближайший филиал и приходите на бесплатное занятие.