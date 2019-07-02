Центр изучения иностранных языков YES

Дата основания

2000 г.

Минимальная стоимость

5660 ₽/курс

Кол-во филиалов

17

Средняя стоимость

490 ₽/ак.час

Центр иностранных языков YES поможет добиться отличных результатов, как детям юных возрастов, так и взрослому поколению.

С первых занятий вы будете в восторге от изучения языка. Современная литература, оборудованные аудитории, высококвалифицированный преподаватели - помогут получать максимум пользы и удовольствия от занятий.

Программа обучения помогает раскрывать потенциал студентов, нацеливает на результат и учит его достигать.

Верными помощниками и союзниками для студентов являются наши преподаватели. В собственном центре обучения мы готовим лучших профессионалов. Преподаватели проходят подготовку и сдают квалифицированные экзамены. В результате вы получаете качественное образование и верного помощника на период всего обучения.

Увлекательная программа поспособствует не только качественному изучению языка, но и саморазвитию. Тематические разговорные клубы, выездные экскурсии, встречи единомышленников, участие в конкурсах – наполнят ваше обучения яркими красками.

Для вас подобраны актуальные учебные пособия от ведущих издательских домов. Вы можете подобрать наиболее подходящую форму обучения – индивидуальные или групповые занятия.

Наши центры работают 7 дней в неделю с 10 до 22 часов понедельник - пятница и с 10 до 16 часов суббота-воскресенье. Выберите для себя ближайший филиал и приходите на бесплатное занятие.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Курс английского языка для детей 7-10 лет 16 ч. 5660 за курс
Общий английский для взрослых 12 ч. 10320 за курс
Курсы английского языка для детей 3-6 лет 15 ч. 5680 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Левобережный, метро Беломорская, ул. Беломорская, д. 22 не указано Записаться на урок
Москва, район Солнцево, метро Солнцево, Солнцевский проспект д.6 к.1 не указано Записаться на урок
Москва, район Чертаново Центральное, метро Пражская, ул. Кировоградская, 30 не указано Записаться на урок
Москва, район Новогиреево, метро Новогиреево, ул. Перовская д.66 к.7 не указано Записаться на урок
Москва, район Замоскворечье, метро Павелецкая, ул. Кожевническая д.7 не указано Записаться на урок
Москва, Ломоносовский район, метро Новые Черёмушки, ул. Вавилова д.95 не указано Записаться на урок
Москва, район Кунцево, метро Молодёжная, ул. Ельнинская д. 20 к.1 не указано Записаться на урок
Москва, район Митино, метро Митино, ул. Митинская д. 16 не указано Записаться на урок
Москва, Рязанский район, метро Стахановская, ул. Васильцовский Стан д.11 не указано Записаться на урок
Балашиха, микрорайон Первомайский, метро Новокосино, шоссе Энтузиастов д. 30 не указано Записаться на урок
Волоколамск, микрорайон Привокзальный, ул. Заводская д. 23 не указано Записаться на урок
Жуковский, метро Некрасовка, ул. Гудкова д. 21 не указано Записаться на урок
Лыткарино, метро Алма-Атинская, ул. Советская д. 14Б не указано Записаться на урок
Люберцы, метро Жулебино, Октябрьский проспект дом 127 не указано Записаться на урок
Подольск, микрорайон Межшоссейный, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 16 не указано Записаться на урок
Пушкино, метро Медведково, ул. Чехова д. 12 не указано Записаться на урок
Раменское, Центральный район, ул. Красноармейская д. 15А не указано Записаться на урок

Отзывы

Nady
год назад
Давно мечтала отправиться за границу, но так как языка совсем не знала, не решалась. Подруга предложила пойти вместе на курсы в школу иностранных языков YES. И вот мы ходим на занятия уже полтора года. Очень нравится, появилось желание учиться и хорошие успехи.
nikita
год назад
Учу на курсах сразу два языка английский и японский. Так как я живу на Пражской, школа для меня в двух шагах, поэтому все успеваю, где-то удаётся даже совмещать. Хорошее современное оборудование и грамотные преподаватели делают своё дело. Учиться легко и увлекательно.
BegichevaEdviga
год назад
Моя дочь 6 лет начала познавать мир еще в детском саду, когда им начали объяснять английские слова. Сейчас уже целый год занимается онлайн в школе иностранных языков YES. Ходит по дому и спрашивает, когда снова уроки! Спасибо, это прекрасные знания для моего ребенка!
Карина Краснопалова
год назад
Когда я записалась на первый бесплатный урок, думала, что только попробую и все… Но не тут-то было! Я в первый же день увидела результат, а мой муж тоже заинтересовался моими успехами в английском языке. Через несколько дней мы уже вместе пошли познавать английский язык вместе со школой иностранных языков YES. Сейчас мы ходим туда уже полгода, а результат шокирует даже наших друзей и родственников! Спасибо, это лучшая школа, которая мне по душе!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!