Содержание: Определитесь, для чего вам нужен английский Подумайте, что вам важно в преподавателе и его подходе Решите, сколько времени вы готовы посвятить занятиям английскому Посмотрите отзывы о школе Установите рамки своего бюджета

Пытаемся разобраться вместе с преподавателями и учениками онлайн-школы английского языка «Инглекс».

Определитесь, для чего вам нужен английский

Четко сформулировать свою цель — это самое главное в изучении языка. Не понимая, куда нужно идти, не придёте никуда. Хорошая цель — честная и понятная: «Я хочу выучить английский (подтянуть знания, улучшить свой уровень…), чтобы...».

Например, вы хотите выучить английский, чтобы через год смотреть «Игру престолов» без субтитров. Такая цель ясно сформулирована и помогает понять, какой результат вы хотите получить.

Четкая мотивация нужна для того, чтобы:

подобрать программу занятий, подходящую под вашу цель и уровень языка;

понять, как интенсивно вам нужно для этого заниматься;

легко отслеживать ваш прогресс — то, насколько каждое занятие приближает вас к цели;

объяснить преподавателю, на что именно вы хотите сделать упор и почему;

просто сохранять рабочий настрой и не расслабляться, когда почувствуете головокружение от первых успехов.

В хорошей онлайн-школе преподаватель сразу спросит о вашей цели — в ходе консультации или на пробном занятии. Если вам не удается определить ее самостоятельно, он поможет ее сформулировать. Это будет, наверное, самый первый вопрос, который он задаст. (А не про уровень языка, как думают многие).

В онлайн-школе «Инглекс» цели сформулированы сразу на главной странице сайта. Выбираете цель — предлагается программа.

Если вы не нашли свою цель, укажите «другое» и обсудите с преподавателем индивидуальный языковой курс. Это будет гораздо эффективнее, чем заниматься по программе, которая не учитывает вашу мотивацию.

Подумайте, что вам важно в преподавателе и его подходе

В онлайн-школе, как и в обычной, личность учителя и его профессиональные качества имеют огромное значение. Отличие в том, что в хорошей онлайн-школе вам подберут преподавателя, ориентируясь на ваши пожелания. В обычной школе или на курсах английского языка придется довольствоваться тем, что есть.

Решите для себя, что вам важно в человеке, с которым планируете общаться минимум несколько часов в неделю на неродном языке. Чтобы было легче думать, вот данные свежей статистики от 2020 года, где российские учителя делятся мыслями, что значит хороший преподаватель. По их мнению, он:

профессионален и компетентен, имеет прекрасные знания по своему предмету,

любит свою работу и проявляет уважение к ученикам,

талантливый педагог,

мобилен и гибок,

доброжелателен и с чувством юмора.

Ориентируясь на набор личных качеств, не забывайте, что важен и подход преподавателя английского: делает ли он упор на аутентичные видео и аудиоматериалы или, например, стимулирует ученика к живому общению и тренирует разговорную речь. А может быть, он предложит вам разбирать сложные тексты и слова из профессиональной лексики.

Многое будет зависеть от того, на каком уровне находится ваш английский. Поэтому выскажите свои пожелания преподавателю и не спешите сразу отказываться от предложенных им приемов и упражнений, если они вам не понравились. Возможно, именно таким образом вы кратчайшим путем дойдете до цели.

Подумайте, действительно ли вам будет комфортно изучать язык один на один или вы лучше проявите себя в мини-группе. Когда внимание преподавателя не направлено на одного ученика, многие чувствуют себя увереннее на занятии, особенно это касается людей, которых нелегко «разговорить» в обычной жизни.

Поинтересуйтесь также у онлайн-школы английского языка, возможна ли замена преподавателя, если он вас не устроит, и сколько раз его можно менять.

Еще не помешает взглянуть на сертификаты и дипломы учителя. Эти сведения вы можете запросить у менеджера или поискать на сайте онлайн-школы. Хотя никакие сертификаты не заменят настоящего профессионализма и знаний, ученика мотивирует, что его преподаватель дипломированный специалист.

В онлайн-школе английского «Инглекс» преподавателя вам подберут индивидуально после того, как вы оставите заявку. Вы можете сами выбрать педагога среди русскоязычных или носителей английского языка. На сайте можно просмотреть его специализацию, какой курс он ведет, услышать голос и произношение. Вводный урок с выбранным преподавателем будет бесплатным. В школе «Englex» вы сможете сменить преподавателя неограниченное количество раз на любом этапе. Нужно будет только сообщить об этом менеджеру. Не забывайте, что разговорная практика с носителем рекомендуется, когда ваш уровень английского и знание грамматики будут достаточно высокими (English Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).

За 2020 год школа «Englex» изучила огромное количество резюме, из них 235 человек были приняты в команду.

Решите, сколько времени вы готовы посвятить занятиям английскому

Важный вопрос, который вы зададите себе, когда поставите перед собой цель и обсудите ее с преподавателем: сколько часов в неделю в месяц вы можете уделить занятиям? От этого напрямую зависит ваш результат.

У вас есть место для обучения английскому языку, где вы сможете сконцентрироваться, где никто и ничто не будет вас отвлекать?

Или вы всё-таки планируете выполнять часть заданий на ходу, например, в метро? Конечно, это подойдет для изучения грамматики или слов, дает возможность читать дополнительные материалы, но тренировать в таких условиях разговорную речь точно не получится.

Готовы ли вы выполнять домашние задания после каждого урока? Если нет, преподаватель должен предложить вам альтернативное решение — например, выполнять все задания на уроке. Это может увеличить время обучения, надо будет больше заниматься на уроке.

Какова вероятность, что вам понадобиться перенести онлайн-занятие по английскому? Даже если вы точно не знаете, предвидеть трудности можно еще до начала обучения. Сообщите об этом преподавателю: ваше расписание — это и его расписание тоже.

Идеальный вариант для супер занятого или не безупречно внимательного ученика — когда все обучающие английскому языку материалы (статьи, книги, видео, аудио, любые задания на самопроверку) собраны в одном месте: больше не надо перескакивать с одного приложения на другое и постоянно контролировать качество связи. Для экономии времени и учеников, и преподавателей многие онлайн-школы используют свои собственные платформы. У школы английского «Englex» это платформа Онлайн-класс. Она помогает и учителю, и ученику сосредоточиться только на учебе, не отвлекаться на ненужное и за короткое время получить впечатляющие результаты.

Так выглядит личный кабинет ученика школы «Englex». Подошло время занятия — педагог уже на связи в вашем личном кабинете. Все происходит в одном окне: и живое общение, и выполнение упражнений, и просмотр обучающих видео.

Преподаватель видит выполненное вами задание сразу и корректирует его прямо на платформе. Домашнее задание вы делаете в личном кабинете и отправляете его на проверку одним кликом: просто, без усилий и множества вложенных файлов.

Кроме того, учитель школы «Englex» может добавлять на платформу дополнительные бесплатные материалы курса именно под ваши потребности.

Онлайн-класс — это пространство, предназначенное для учебы, как и обычный школьный класс. Его задача в том, чтобы не терялась ни одна минута вашего времени, а обучение было максимально продуктивным.

Почитайте отзывы о школе

В отзывах ниже вы увидите, как другие ученики школы английского «Englex» используют онлайн-платформу и благодаря ей даже борются с прокрастинацией.

Установите рамки своего бюджета

Будьте честны с собой, если не планируете вкладывать в свое обучение гигантских денег. В многих случаях этого и не нужно. Достаточно определить «вилку» своего бюджета — от и до. И сосредоточиться на том, насколько адекватны реальности цены за одно занятие в разных онлайн-школах.

Когда будете сравнивать стоимость, имейте в виду, что минимальная цена может быть всего лишь крючком, на который ловят клиента. Сравнивайте цены не за одно занятие, а сразу за пакеты уроков. Идеальный вариант — это купить пакет занятий с хорошей скидкой. Перед покупкой уточняйте у менеджеров онлайн-школы английского языка:

будет ли вводный пробный урок будет бесплатным;

какая длительность занятия за указанную цену;

включены ли какие-то комиссии или это окончательная цена;

на каком этапе можно вернуть деньги и всю ли сумму;

можно ли «заморозить» занятия по английскому: прерваться на какое-то время, а затем продолжить обучение, — и будет ли эта «заморозка» бесплатной;

что происходит с оплатой, если урок отменяется по вашей инициативе.

Онлайн-школа английского языка «Инглекс» сделала свои цены понятными и прозрачными — вы сразу видите, за что платите. Выбирайте удобный вам тариф и длительность урока и смотрите, как меняется цена.

Если что-то не понравилось, вам вернут деньги за неиспользованные занятия.

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