Подготовка к школе онлайн – отличная альтернатива и, пожалуй, единственная на сегодняшний день обычной подготовке, когда ребенок ходит на привычные курсы для дошколят.

Последние несколько месяцев в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией дети и родители лишены возможности ходить в свою будущую школу , знакомиться с ней, с ее порядками, посещать занятия на развитие полезных навыков.

Мы предлагаем вам рейтинг наиболее подходящих сайтов, которые предоставляют возможность в режиме онлайн качественно подготовиться к школе.

Зачем готовиться к школе

С приходом ребенка в образовательное учреждение меняется его ведущая деятельность: была игра, стала – учеба. И чтобы перейти этот рубеж с наименьшими стрессами и «потерями», педагоги настоятельно рекомендуют как минимум за полгода до 1 сентября начать подготовку к обучению .

Здесь важен не только учебный момент, но и психологический. И если в обычном офлайн режиме, посещая подготовительные курсы, ребенку проще понять, что же его ждет (режим, соответствующие реакции на действия и слова учителя, скорость и пр.), то сегодня эта задача ложится на плечи родителей. Объяснить, рассказать и показать, как это будет.

Что касается учебного аспекта, то тут в помощь как раз предложенные нами далее ресурсы.

Чему научится ребенок на онлайн занятиях

Когда мы говорим о подготовке ребенка к школе, то в первую очередь имеем в виду его способность реагировать, его навыки, которые помогут в новом виде деятельности. А именно, развитие:

внимательности;

мышления;

обучаемости.

Благодаря регулярным занятиям и выполнению различных заданий, ребенок будет иметь четкое представление о том, что же его ждет, и сумеет «прокачать» необходимые навыки.

Организационные привычки

Даже занимаясь дома , дошколенок научится сам подготовить свое рабочее место к уроку, научится слушать и слышать преподавателя и следовать его указаниям, будет понимать, что ему необходимо, чтобы урок прошел комфортно.

Знакомая среда

Школа – уже не сад, а совершенно новая реальность для дошкольника . Подготовительные онлайн занятия помогут ему не растеряться на настоящем уроке, потому что среда уже будет ему знакома. Он будет иметь представление, что такое урок, что он длится определенное время и это конкретное время надо постараться не отвлекаться на посторонние дела.

Не «хочу», а «надо»

Смена ведущей деятельности в детском возрасте, на самом деле, очень стрессовый этап. Помогите своему ребенку – дайте ему возможность заранее осознать и принять, что уже нельзя будет встать со стула, когда надоело, и пойти играть с другом в другую игру.

Формат онлайн заданий

В основном все сервисы, которые готовят детей к школе в режиме домашнего обучения , предлагают онлайн тренажеры, тесты и упражнения на развитие следующих качеств и навыков:

различные виды мышления;

алфавит и чтение ( русский язык );

где-то английский язык.

Конечно, весь материал подается в максимально игровом формате, чтобы ребенок совсем уж не затосковал.

Платформы для подготовки к школе онлайн

1. Детские развивающие занятия онлайн в Linkids Развивающие занятия в Линкидс подходят для детей 4-7 лет. Команда онлайн-центра - профессиональные педагоги с многолетним опытом работы с детьми. Линкидс предлагает комплексные разносторонние занятия, с их помощью ваши дети разовьют все базовые навыки, которые затем пригодятся им при поступлении в школу и в обычной жизни. Вот лишь некоторые из них: Изучение алфавита, чтение, развитие фонематического слуха,

Развитие речи, расширение словарного запаса,

Счёт, цифры, геометрические фигуры, решение простых задач,

Тренировка трех видов памяти и концентрации внимания,

Знакомство с окружающим миром,

Эмоциональный интеллект и креативное мышление,

Этикет, ПДД и многое другое. Формат занятий - индивидуально. Длительность занятия 40 минут. График и интенсивность занятий подбирается с учетом пожеланий родителей. Для того, чтобы начать заниматься, запишите вашего ребенка на бесплатное пробное занятие. По его результатам вы сможете подобрать наиболее подходящие для вас формат и график занятий, а также составим индивидуальную траекторию развития вашего ребенка. В процессе обучения на вашу электронную почту будет приходить динамика развития вашего ребенка.

2. Подготовка к школе с CareMyBaby CareMyBaby - развивающий детский сад в онлайн-формате для детей от 2 до 7 лет. Платформа предоставляет более 50 опытных педагогов с высшим профильным образованием. Все преподаватели проходят строгий отбор, выбирают только 1 из 7. Если педагог вам по какой-то причине не подходит, то его поменяют столько раз, сколько вам нужно, пока вы не найдёте «того самого». CareMyBaby предоставляет множество программ обучения, среди которых подготовка к школе, ментальная арифметика, музыка, иностранные языки. Есть занятия с психологом и логопедом, а также тренинги для родителей. Компания использует качественный подход к обучению, применяемый в лучших школах и ВУЗах США и Европы. Были адаптированы под онлайн-формат современные и доказанные методики результативного обучения (Монтессори, Домана, Зайцева и др.). Все занятия проходят в формате 1 на 1 с педагогом: это позволяет сформировать индивидуальную траекторию обучения ребенка и удержать его внимание на уроке. Каждое из них проходит в доступной и приятной для ребёнка форме. Упражнения подбираются в соответствии с возрастом, а также пожеланием родителей. В работе с ребенком всегда учитываются его настроение и особенности, а из-за чередования разного вида активностей (музыкальные инструменты, карточки, игрушки) малыш с первого занятия с радостью отпускает родителя. Благодаря тому, что в CareMyBaby нет как такового расписания, у вас всегда найдётся время для занятий, средняя продолжительность которых: для детей 2-4 лет - 30-40 минут,

5-7 лет - 80-90 минут. Попробовать заниматься вы сможете уже прямо сегодня. Оплата производится только за минуты, которые вы занимались. Если занятие длилось менее 15 минут, то за него платить не нужно.

3. Формула речи Формула речи — это онлайн - центр логопедической помощи и развития. В центре занимаются дети от 3,6 лет и взрослые, которые столкнулись с различными речевыми нарушениями. Более 95% речевых расстройств логопеды «Формулы речи» успешно исправляют онлайн. Правильная, развёрнутая и ясная речь — это основной показатель готовности ребёнка к начальной школе. Важно, до начала школьного обучения исправить даже слабо выраженные отклонения в звукопроизношении, в различении звуков на слух и грамматическом строе. В таком случае, у ребенка не будет трудностей в усвоении процессов чтения и письма. В центре «Формула речи» работают профессиональные логопеды, которые проходят многоступенчатый отбор, чтобы попасть в команду. В процессе занятий специалисты используют различные техники и методики, которые необходимо знать, чтобы работать онлайн. Формула речи это: эффективно — подбор логопеда, учитывая специфику запроса,

комфортно — каждый ученик занимается с удобной для него скоростью, независимо от своего местоположения. Занятия проходят на платформе Zoom. У вас есть возможность выбрать удобные день и время для обучения,

интересно — каждый урок строится с учетом возможностей и увлечений ребёнка. За годы работы онлайн специалисты центра изучили и внедрили множество техник и приемов, помогающих преодолеть практически любое речевое нарушение! Записывайтесь на бесплатную консультацию, чтобы оценить онлайн формат занятий с логопедом. Профессиональный логопед оценит вид речевого нарушения и даст персональные рекомендации.

4. Понятно Попробуйте бесплатно Скидка 20% «Понятно.Ру» — платформа дистанционной подготовки к школе для детей от 5 лет. Для ребенка это возможность не только подготовиться к начальным классам, но и заняться полезным и веселым досугом. Останется только выбрать свой формат занятий: Индивидуальные онлайн-занятия с педагогом. Подойдут тем, кто хочет, чтобы все внимание учителя было направлено на ребенка с учетом текущего уровня знаний и умений.



Понимающие и увлеченные педагоги способны заинтересовать даже не самого усидчивого ребенка, помочь ему полюбить учиться и при этом не перегрузить знаниями.



От взрослых потребуется только подготовка учебного пространства и выход на связь с педагогом через skype или zoom. Пробное занятие по спец. цене – 200 руб. После первого урока вы получаете персональный отчет и рекомендации по дальнейшим шагам в развитии и обучении ребенка. Далее можно выбрать оптимальный пакет занятий от 5 до 30 уроков. Стоимость одного занятия – от 520 рублей в зависимости от выбранного пакета. Педагоги рекомендуют заниматься 2-3 раза в неделю по 40 минут, но вы можете составить собственное расписание. Увлекательный видеокурс по подготовке к школе. Идеальное решение для тех, кто хочет принимать непосредственное участие в процессе занятий. Уроки построены таким образом, что вся информация дается ведущими, а ребенку нужно только включиться в увлекательное путешествие за знаниями. - Видеокурс состоит из 144 уроков, оптимальное время прохождения - 6-9 месяцев. Также мы предоставляем дополнительные материалы для родителей, чтобы наглядно видеть прогресс и знать, к какому материалу нужно вернуться. - На сайте доступны 6 бесплатных занятий 3 уровней сложности, чтобы попробовать новый формат и оценить знания ребенка и его готовность к школе. - Видеокурс доступен по подписке - без ограничения по количеству занятий в оплаченный период: 3 месяца - 3 300 руб. 6 месяцев - 5 400 руб. 12 месяцев - 8 400 руб. - На первую покупку вы можете воспользоваться промокодом SKIDKA500 и снизить стоимость подписки на 500 рублей. Преимущества онлайн-формата: Занятия проходят в удобное для вас время и в комфортной обстановке.

Индивидуальная траектория развития и личный подход.

Комплексная программа разработана командой методистов в соответствии с ФГОС и адаптирована к онлайн-формату. Всю подробную информацию о курсах, педагогах, занятиях, ценах и другие полезные материалы можно найти на сайте Понятно.Ру До встречи на занятиях!

5. Онлайн-школа Методиум Что, если образование детей может быть легким и доступным, без изнурительных и скучных уроков, без постоянного контроля и надзора родителей? Возможно ли это? Представьте, что вашему ребенку будут доступны лучшие педагоги со всего мира и неважно, где вы находитесь. Для занятий вам был бы нужен только компьютер и выход в интернет. Как сделать обучение детей в школе более легким и интересным? Как снизить уровень вовлечения родителей в этот процесс без последствий для ребенка? На все эти вопросы отвечает международная онлайн-школа «Методиум»! Это школа с инновационным подходом в обучении. В его основе — персонализированный подход к каждому ученику и стремление услышать его потребности. Школа лицензирована и соответствует всем образовательным стандартам. Ее цель — улучшить уровень дошкольного и начального школьного образования в России. «Мы ставим индивидуальность ребенка во главу учебного процесса. Изучаем характер и особенности каждого ученика, а затем выстраиваем программу и формат занятий под него. Это необходимо, чтобы занятия были эффективными и комфортными для ребенка», — Соколова Александра, основатель онлайн-школы «Методиум». Школа «Методиум» работает с детьми от 3 до 14 лет: готовит их к школе, помогает справиться с речевыми нарушениями и психологическими проблемами. Именно в этом возрасте дети эффективнее всего усваивают информацию и формируют свою интеллектуальную базу. Индивидуальный подход уже давно забыт в государственных школах. Классы забиты учениками, учителя нервничают из-за эмоциональной и профессиональной нагрузки, родители переживают за качество образования и окружения своих детей… Всего этого можно избежать, если заниматься в школе «Методиум». Педагоги школы «Методиум» — профессиональные психологи и педагоги, которые помогут: всесторонне развить ребенка;

подготовить ребенка к обучению в общеобразовательной начальной школе;

освоить иностранные языки;

овладеть коммуникативными навыками и научиться находить общий язык со сверстниками;

разрешить личные и внутрисемейные психологические конфликты. Кроме авторских программ обучения школа «Методиум» также разрабатывает свои рабочие тетради и пособия, они дополнят процесс получения знаний и сделают его более эффективным. У ребенка всегда будет возможность переключать внимание и выполнять разные задачи. Сейчас в школе действует запись на онлайн-подготовку ребёнка к школе, где он научится писать, читать и считать. Это отличная возможность снизить нагрузку на ребёнка в учебное время и эмоционально подготовить его к школе. 1 июля запускается курс по Подготовке к школе "СКОРО В ШКОЛУ", в рамках которого дети получат необходимые знания и навыки для поступления в 1 класс. А также для творческих ребят в школе «Методиум» 27 июня запускается курс по рисованию, в рамках которого дети научатся смешивать цвета и создавать собственные произведения искусства. Школа «Методиум» — это не только помощь в развитии и воспитании детей, но и спокойствие, уверенность родителей в их будущем.

6. Семейная онлайн-школа Ecofamily.school Подготовка к школе для детей с живыми уроками, без оценок, с сопровождением тьютора и психолога Наша миссия - вырастить мыслящих детей и оставить наследие для планеты Мы создаем условия для роста счастливых детей, с адекватной самооценкой, умением мыслить, умением брать на себя ответственность, не бояться совершать ошибки. Развивающее обучение в нашей школе происходит по авторской программе в рамках ФГОС, где центральным звеном является развитие 4К (критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация). Наши ценности: Индивидуальная работа с каждой семьей

Партнерство

Доверие Почему родители выбирают онлайн школу ecofamily.school? Разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут Сопровождение тьютора на каждом уроке В классе до 10 человек Живые уроки Сопровождение логопеда, нейропсихолога и психолога на протяжении всего обучения Еженедельные отчеты родителям Прохождение полной диагностики ребенка Нейропсихологическая зарядка каждый день Тьюторские часы по изучению компьютерной грамотности, командообразованию и многое другое! БЕЗОТМЕТОЧНАЯ система Для кого подойдет программа подготовки к школе: для тех, кто собирается идти в школу и хочет подготовить ребенка,

для тех, кто хочет попробовать онлайн формат развивающего обучения,

для тех, кто не идет в этом году в школу, но хочет понять, что для них важно в образовании и развитии ребенка, какой вектор выбрать,

для тех, кто хочет подтянуть ребенка к следующему классу и ликвидировать пробелы.

Перед началом обучения проводим экспресс-диагностику, записаться на нее можно на сайте.

7. Онлайн-школа №1 Онлайн-школа №1 — школа с официальным дистанционным образованием в России с 1 по 11 класс. С нами уже более 2730 учеников и 210 учителей. По просьбам родителей, мы открыли 0 класс — комплексную подготовку к школе, разработанную в соответствии с ФГОС. Для кого: ребята 5-7 лет Формат обучения: групповые* онлайн занятия с педагогом-психологом с возможностью задавать вопросы голосом, видеть и слышать остальных ребят. 40 минут 2 раза в неделю

индивидуальная диагностика с логопедом и психологом

групповые онлайн занятия с логопедом на развитие речи

групповые онлайн занятия с психологом для развития мотивации, концентрации и моральной подготовки к школе * есть возможность заниматься полностью индивидуально Преимущества: комплексная игровая методика

живые занятия в мини группах до 6 человек

красочные авторские материалы для уроков

поддержка куратора

пропущенные уроки в записи

консультации с психологом и логопедом

все материалы в одном месте на платформе Особенность курса: комплексная подготовка к школе через изучение основных предметов, а также всестороннее развитие через тренировку логики, памяти и творческих навыков. Прямо сейчас идет набор в апрельскую группу! 50% скидка на обучение Также предоставляем возможность: получить 10% скидку на обучение в Онлайн-школе для многодетных, неполных семей, сирот и инвалидов

направить материнский капитал на обучение детей в Онлайн-школе №1 Начать бесплатно можно сегодня

8. Образовательная платформа iSmart iSmart — образовательная онлайн-платформа для дошкольников и учеников 1-4 классов. На платформе собраны интерактивные тренажёры по основным предметам начальной школы, которые позволяют не только получить, но и закрепить новые знания. В платформу заложена особая система мотивации, подсказок и поощрений. В результате ребёнок осознаёт важность учёбы для решения личных задач. Все задания на платформе iSmart озвучены, что позволяет даже не умеющим читать детям заниматься самостоятельно, а значит у родителей появляется время на другие дела. Вы можете выбрать подходящий вам и вашему ребёнку вариант занятий: индивидуальные занятия с педагогом в Zoom;

самостоятельные занятия на тренажёрах;

пакет «Тренажёр + учитель». iSmart в полном объёме подготовит ребёнка к 1-му классу: проведёт диагностику знаний, познакомит со школьными предметами, разовьёт память и усидчивость, научит мыслить логически, расскажет, зачем детям хорошо учиться. Платформа содержит задания для детей с ОВЗ и дислексией. После поступления в первый класс ребёнок не останется без помощи и поддержки, ведь он сможет продолжить занятия на платформе уже в качестве школьника. Он всегда сумеет восполнить пробелы в знаниях, разобраться с тем, что не понял на уроках в школе, получит помощь в выполнении домашней работы, подготовится к контрольным и олимпиадам. Записывайтесь на бесплатный урок, чтобы оценить по достоинству возможности платформы.

9. IQша «IQша» – онлайн сервис, направленный на всестороннее развитие детей 2-11 лет. Здесь собраны около 20 тыс. различных заданий: логика и мышление, внимание и память;

математика;

грамота и чтение;

английский язык;

кругозор (окружающий мир). Площадка полностью адаптирована под любой возраст, здесь нет рекламы и есть озвучка, чтобы самые маленькие могли заниматься без помощи взрослых. Преимущества учебы в «IQша»: яркие видеоуроки и обучающие мультфильмы;

индивидуальные занятия;

полная безопасность без перехода на сторонние сайты;

призы и награды для мотивации;

адаптированное мобильное приложение. Бесплатный доступ на 10 упражнений ежедневно. Для занятий без ограничений – подписка 2990 руб./полгода. Рейтинг: otzovok.com – 4.4 irecommend.ru – 4

10. Реши Пиши Сервис «Реши Пиши» подойдет детям 3-10 лет. Он бесплатный. Единственное, что от вас потребуется – поделиться адресом электронной почты. Скачиваете или распечатываете задание и вперед заниматься. Что предлагает: простые и интересные задачи на счет, числовые ряды;

чтение и письмо;

задачи на пространственное мышление;

дроби и умножение;

английский язык;

задания на развитие мелкой моторики. Рейтинг: otzovik.com – 5 irecommend.ru – 5

Часто задаваемые вопросы