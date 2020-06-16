Подготовка к школе онлайн – отличная альтернатива и, пожалуй, единственная на сегодняшний день обычной подготовке, когда ребенок ходит на привычные курсы для дошколят.
Последние несколько месяцев в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией дети и родители лишены возможности ходить в свою будущую школу , знакомиться с ней, с ее порядками, посещать занятия на развитие полезных навыков.
Мы предлагаем вам рейтинг наиболее подходящих сайтов, которые предоставляют возможность в режиме онлайн качественно подготовиться к школе.
Зачем готовиться к школе
С приходом ребенка в образовательное учреждение меняется его ведущая деятельность: была игра, стала – учеба. И чтобы перейти этот рубеж с наименьшими стрессами и «потерями», педагоги настоятельно рекомендуют как минимум за полгода до 1 сентября начать подготовку к обучению .
Здесь важен не только учебный момент, но и психологический. И если в обычном офлайн режиме, посещая подготовительные курсы, ребенку проще понять, что же его ждет (режим, соответствующие реакции на действия и слова учителя, скорость и пр.), то сегодня эта задача ложится на плечи родителей. Объяснить, рассказать и показать, как это будет.
Что касается учебного аспекта, то тут в помощь как раз предложенные нами далее ресурсы.
Чему научится ребенок на онлайн занятиях
Когда мы говорим о подготовке ребенка к школе, то в первую очередь имеем в виду его способность реагировать, его навыки, которые помогут в новом виде деятельности. А именно, развитие:
- внимательности;
- мышления;
- обучаемости.
Благодаря регулярным занятиям и выполнению различных заданий, ребенок будет иметь четкое представление о том, что же его ждет, и сумеет «прокачать» необходимые навыки.
Организационные привычки
Даже занимаясь дома , дошколенок научится сам подготовить свое рабочее место к уроку, научится слушать и слышать преподавателя и следовать его указаниям, будет понимать, что ему необходимо, чтобы урок прошел комфортно.
Знакомая среда
Школа – уже не сад, а совершенно новая реальность для дошкольника . Подготовительные онлайн занятия помогут ему не растеряться на настоящем уроке, потому что среда уже будет ему знакома. Он будет иметь представление, что такое урок, что он длится определенное время и это конкретное время надо постараться не отвлекаться на посторонние дела.
Не «хочу», а «надо»
Смена ведущей деятельности в детском возрасте, на самом деле, очень стрессовый этап. Помогите своему ребенку – дайте ему возможность заранее осознать и принять, что уже нельзя будет встать со стула, когда надоело, и пойти играть с другом в другую игру.
Формат онлайн заданий
В основном все сервисы, которые готовят детей к школе в режиме домашнего обучения , предлагают онлайн тренажеры, тесты и упражнения на развитие следующих качеств и навыков:
- различные виды мышления;
- алфавит и чтение ( русский язык );
- где-то английский язык.
Конечно, весь материал подается в максимально игровом формате, чтобы ребенок совсем уж не затосковал.
Платформы для подготовки к школе онлайн
Развивающие занятия в Линкидс подходят для детей 4-7 лет.
Команда онлайн-центра - профессиональные педагоги с многолетним опытом работы с детьми.
Линкидс предлагает комплексные разносторонние занятия, с их помощью ваши дети разовьют все базовые навыки, которые затем пригодятся им при поступлении в школу и в обычной жизни.
Вот лишь некоторые из них:
- Изучение алфавита, чтение, развитие фонематического слуха,
- Развитие речи, расширение словарного запаса,
- Счёт, цифры, геометрические фигуры, решение простых задач,
- Тренировка трех видов памяти и концентрации внимания,
- Знакомство с окружающим миром,
- Эмоциональный интеллект и креативное мышление,
- Этикет, ПДД и многое другое.
Формат занятий - индивидуально.
Длительность занятия 40 минут.
График и интенсивность занятий подбирается с учетом пожеланий родителей.
Для того, чтобы начать заниматься, запишите вашего ребенка на бесплатное пробное занятие.
По его результатам вы сможете подобрать наиболее подходящие для вас формат и график занятий, а также составим индивидуальную траекторию развития вашего ребенка.
В процессе обучения на вашу электронную почту будет приходить динамика развития вашего ребенка.
CareMyBaby - развивающий детский сад в онлайн-формате для детей от 2 до 7 лет.
Платформа предоставляет более 50 опытных педагогов с высшим профильным образованием.
Все преподаватели проходят строгий отбор, выбирают только 1 из 7.
Если педагог вам по какой-то причине не подходит, то его поменяют столько раз, сколько вам нужно, пока вы не найдёте «того самого».
CareMyBaby предоставляет множество программ обучения, среди которых подготовка к школе, ментальная арифметика, музыка, иностранные языки.
Есть занятия с психологом и логопедом, а также тренинги для родителей.
Компания использует качественный подход к обучению, применяемый в лучших школах и ВУЗах США и Европы. Были адаптированы под онлайн-формат современные и доказанные методики результативного обучения (Монтессори, Домана, Зайцева и др.).
Все занятия проходят в формате 1 на 1 с педагогом: это позволяет сформировать индивидуальную траекторию обучения ребенка и удержать его внимание на уроке.
Каждое из них проходит в доступной и приятной для ребёнка форме.
Упражнения подбираются в соответствии с возрастом, а также пожеланием родителей.
В работе с ребенком всегда учитываются его настроение и особенности, а из-за чередования разного вида активностей (музыкальные инструменты, карточки, игрушки) малыш с первого занятия с радостью отпускает родителя.
Благодаря тому, что в CareMyBaby нет как такового расписания, у вас всегда найдётся время для занятий, средняя продолжительность которых:
- для детей 2-4 лет - 30-40 минут,
- 5-7 лет - 80-90 минут.
Попробовать заниматься вы сможете уже прямо сегодня.
Оплата производится только за минуты, которые вы занимались.
Если занятие длилось менее 15 минут, то за него платить не нужно.
Формула речи — это онлайн - центр логопедической помощи и развития.
В центре занимаются дети от 3,6 лет и взрослые, которые столкнулись с различными речевыми нарушениями. Более 95% речевых расстройств логопеды «Формулы речи» успешно исправляют онлайн.
Правильная, развёрнутая и ясная речь — это основной показатель готовности ребёнка к начальной школе. Важно, до начала школьного обучения исправить даже слабо выраженные отклонения в звукопроизношении, в различении звуков на слух и грамматическом строе. В таком случае, у ребенка не будет трудностей в усвоении процессов чтения и письма.
В центре «Формула речи» работают профессиональные логопеды, которые проходят многоступенчатый отбор, чтобы попасть в команду. В процессе занятий специалисты используют различные техники и методики, которые необходимо знать, чтобы работать онлайн.
Формула речи это:
- эффективно — подбор логопеда, учитывая специфику запроса,
- комфортно — каждый ученик занимается с удобной для него скоростью, независимо от своего местоположения. Занятия проходят на платформе Zoom. У вас есть возможность выбрать удобные день и время для обучения,
- интересно — каждый урок строится с учетом возможностей и увлечений ребёнка.
За годы работы онлайн специалисты центра изучили и внедрили множество техник и приемов, помогающих преодолеть практически любое речевое нарушение!
Записывайтесь на бесплатную консультацию, чтобы оценить онлайн формат занятий с логопедом. Профессиональный логопед оценит вид речевого нарушения и даст персональные рекомендации.
«Понятно.Ру» — платформа дистанционной подготовки к школе для детей от 5 лет. Для ребенка это возможность не только подготовиться к начальным классам, но и заняться полезным и веселым досугом. Останется только выбрать свой формат занятий:
- Индивидуальные онлайн-занятия с педагогом. Подойдут тем, кто хочет, чтобы все внимание учителя было направлено на ребенка с учетом текущего уровня знаний и умений.
Понимающие и увлеченные педагоги способны заинтересовать даже не самого усидчивого ребенка, помочь ему полюбить учиться и при этом не перегрузить знаниями.
От взрослых потребуется только подготовка учебного пространства и выход на связь с педагогом через skype или zoom.
Пробное занятие по спец. цене – 200 руб. После первого урока вы получаете персональный отчет и рекомендации по дальнейшим шагам в развитии и обучении ребенка. Далее можно выбрать оптимальный пакет занятий от 5 до 30 уроков. Стоимость одного занятия – от 520 рублей в зависимости от выбранного пакета.
Педагоги рекомендуют заниматься 2-3 раза в неделю по 40 минут, но вы можете составить собственное расписание.
- Увлекательный видеокурс по подготовке к школе. Идеальное решение для тех, кто хочет принимать непосредственное участие в процессе занятий. Уроки построены таким образом, что вся информация дается ведущими, а ребенку нужно только включиться в увлекательное путешествие за знаниями.
- Видеокурс состоит из 144 уроков, оптимальное время прохождения - 6-9 месяцев. Также мы предоставляем дополнительные материалы для родителей, чтобы наглядно видеть прогресс и знать, к какому материалу нужно вернуться.
- На сайте доступны 6 бесплатных занятий 3 уровней сложности, чтобы попробовать новый формат и оценить знания ребенка и его готовность к школе.
- Видеокурс доступен по подписке - без ограничения по количеству занятий в оплаченный период:
3 месяца - 3 300 руб.
6 месяцев - 5 400 руб.
12 месяцев - 8 400 руб.
- На первую покупку вы можете воспользоваться промокодом SKIDKA500 и снизить стоимость подписки на 500 рублей.
Преимущества онлайн-формата:
- Занятия проходят в удобное для вас время и в комфортной обстановке.
- Индивидуальная траектория развития и личный подход.
- Комплексная программа разработана командой методистов в соответствии с ФГОС и адаптирована к онлайн-формату.
Всю подробную информацию о курсах, педагогах, занятиях, ценах и другие полезные материалы можно найти на сайте Понятно.Ру
До встречи на занятиях!
Что, если образование детей может быть легким и доступным, без изнурительных и скучных уроков, без постоянного контроля и надзора родителей?
Возможно ли это?
Представьте, что вашему ребенку будут доступны лучшие педагоги со всего мира и неважно, где вы находитесь. Для занятий вам был бы нужен только компьютер и выход в интернет.
Как сделать обучение детей в школе более легким и интересным? Как снизить уровень вовлечения родителей в этот процесс без последствий для ребенка?
На все эти вопросы отвечает международная онлайн-школа «Методиум»!
Это школа с инновационным подходом в обучении. В его основе — персонализированный подход к каждому ученику и стремление услышать его потребности. Школа лицензирована и соответствует всем образовательным стандартам. Ее цель — улучшить уровень дошкольного и начального школьного образования в России.
«Мы ставим индивидуальность ребенка во главу учебного процесса. Изучаем характер и особенности каждого ученика, а затем выстраиваем программу и формат занятий под него. Это необходимо, чтобы занятия были эффективными и комфортными для ребенка», — Соколова Александра, основатель онлайн-школы «Методиум».
Школа «Методиум» работает с детьми от 3 до 14 лет: готовит их к школе, помогает справиться с речевыми нарушениями и психологическими проблемами. Именно в этом возрасте дети эффективнее всего усваивают информацию и формируют свою интеллектуальную базу.
Индивидуальный подход уже давно забыт в государственных школах. Классы забиты учениками, учителя нервничают из-за эмоциональной и профессиональной нагрузки, родители переживают за качество образования и окружения своих детей…
Всего этого можно избежать, если заниматься в школе «Методиум».
Педагоги школы «Методиум» — профессиональные психологи и педагоги, которые помогут:
- всесторонне развить ребенка;
- подготовить ребенка к обучению в общеобразовательной начальной школе;
- освоить иностранные языки;
- овладеть коммуникативными навыками и научиться находить общий язык со сверстниками;
- разрешить личные и внутрисемейные психологические конфликты.
Кроме авторских программ обучения школа «Методиум» также разрабатывает свои рабочие тетради и пособия, они дополнят процесс получения знаний и сделают его более эффективным. У ребенка всегда будет возможность переключать внимание и выполнять разные задачи.
Сейчас в школе действует запись на онлайн-подготовку ребёнка к школе, где он научится писать, читать и считать. Это отличная возможность снизить нагрузку на ребёнка в учебное время и эмоционально подготовить его к школе.
1 июля запускается курс по Подготовке к школе "СКОРО В ШКОЛУ", в рамках которого дети получат необходимые знания и навыки для поступления в 1 класс.
А также для творческих ребят в школе «Методиум» 27 июня запускается курс по рисованию, в рамках которого дети научатся смешивать цвета и создавать собственные произведения искусства.
Школа «Методиум» — это не только помощь в развитии и воспитании детей, но и спокойствие, уверенность родителей в их будущем.
Подготовка к школе для детей с живыми уроками, без оценок, с сопровождением тьютора и психолога
Наша миссия - вырастить мыслящих детей и оставить наследие для планеты
Мы создаем условия для роста счастливых детей, с адекватной самооценкой, умением мыслить, умением брать на себя ответственность, не бояться совершать ошибки.
Развивающее обучение в нашей школе происходит по авторской программе в рамках ФГОС, где центральным звеном является развитие 4К (критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация).
Наши ценности:
- Индивидуальная работа с каждой семьей
- Партнерство
- Доверие
Почему родители выбирают онлайн школу ecofamily.school?
- Разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут
- Сопровождение тьютора на каждом уроке
- В классе до 10 человек
- Живые уроки
- Сопровождение логопеда, нейропсихолога и психолога на протяжении всего обучения
- Еженедельные отчеты родителям
- Прохождение полной диагностики ребенка
- Нейропсихологическая зарядка каждый день
- Тьюторские часы по изучению компьютерной грамотности, командообразованию и многое другое!
- БЕЗОТМЕТОЧНАЯ система
Для кого подойдет программа подготовки к школе:
- для тех, кто собирается идти в школу и хочет подготовить ребенка,
- для тех, кто хочет попробовать онлайн формат развивающего обучения,
- для тех, кто не идет в этом году в школу, но хочет понять, что для них важно в образовании и развитии ребенка, какой вектор выбрать,
- для тех, кто хочет подтянуть ребенка к следующему классу и ликвидировать пробелы.
Перед началом обучения проводим экспресс-диагностику, записаться на нее можно на сайте.
Онлайн-школа №1 — школа с официальным дистанционным образованием в России с 1 по 11 класс. С нами уже более 2730 учеников и 210 учителей.
По просьбам родителей, мы открыли 0 класс — комплексную подготовку к школе, разработанную в соответствии с ФГОС.
Для кого:
ребята 5-7 лет
Формат обучения:
- групповые* онлайн занятия с педагогом-психологом с возможностью задавать вопросы голосом, видеть и слышать остальных ребят. 40 минут 2 раза в неделю
- индивидуальная диагностика с логопедом и психологом
- групповые онлайн занятия с логопедом на развитие речи
- групповые онлайн занятия с психологом для развития мотивации, концентрации и моральной подготовки к школе
* есть возможность заниматься полностью индивидуально
Преимущества:
- комплексная игровая методика
- живые занятия в мини группах до 6 человек
- красочные авторские материалы для уроков
- поддержка куратора
- пропущенные уроки в записи
- консультации с психологом и логопедом
- все материалы в одном месте на платформе
Особенность курса:
комплексная подготовка к школе через изучение основных предметов, а также всестороннее развитие через тренировку логики, памяти и творческих навыков.
Прямо сейчас идет набор в апрельскую группу! 50% скидка на обучение
Также предоставляем возможность:
- получить 10% скидку на обучение в Онлайн-школе для многодетных, неполных семей, сирот и инвалидов
- направить материнский капитал на обучение детей в Онлайн-школе №1
Начать бесплатно можно сегодня
iSmart — образовательная онлайн-платформа для дошкольников и учеников 1-4 классов.
На платформе собраны интерактивные тренажёры по основным предметам начальной школы, которые позволяют не только получить, но и закрепить новые знания. В платформу заложена особая система мотивации, подсказок и поощрений. В результате ребёнок осознаёт важность учёбы для решения личных задач.
Все задания на платформе iSmart озвучены, что позволяет даже не умеющим читать детям заниматься самостоятельно, а значит у родителей появляется время на другие дела.
Вы можете выбрать подходящий вам и вашему ребёнку вариант занятий:
- индивидуальные занятия с педагогом в Zoom;
- самостоятельные занятия на тренажёрах;
- пакет «Тренажёр + учитель».
iSmart в полном объёме подготовит ребёнка к 1-му классу: проведёт диагностику знаний, познакомит со школьными предметами, разовьёт память и усидчивость, научит мыслить логически, расскажет, зачем детям хорошо учиться.
Платформа содержит задания для детей с ОВЗ и дислексией.
После поступления в первый класс ребёнок не останется без помощи и поддержки, ведь он сможет продолжить занятия на платформе уже в качестве школьника. Он всегда сумеет восполнить пробелы в знаниях, разобраться с тем, что не понял на уроках в школе, получит помощь в выполнении домашней работы, подготовится к контрольным и олимпиадам.
Записывайтесь на бесплатный урок, чтобы оценить по достоинству возможности платформы.
«IQша» – онлайн сервис, направленный на всестороннее развитие детей 2-11 лет. Здесь собраны около 20 тыс. различных заданий:
- логика и мышление, внимание и память;
- математика;
- грамота и чтение;
- английский язык;
- кругозор (окружающий мир).
Площадка полностью адаптирована под любой возраст, здесь нет рекламы и есть озвучка, чтобы самые маленькие могли заниматься без помощи взрослых.
Преимущества учебы в «IQша»:
- яркие видеоуроки и обучающие мультфильмы;
- индивидуальные занятия;
- полная безопасность без перехода на сторонние сайты;
- призы и награды для мотивации;
- адаптированное мобильное приложение.
Бесплатный доступ на 10 упражнений ежедневно. Для занятий без ограничений – подписка 2990 руб./полгода.
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otzovok.com – 4.4
irecommend.ru – 4
Сервис «Реши Пиши» подойдет детям 3-10 лет. Он бесплатный. Единственное, что от вас потребуется – поделиться адресом электронной почты. Скачиваете или распечатываете задание и вперед заниматься.
Что предлагает:
- простые и интересные задачи на счет, числовые ряды;
- чтение и письмо;
- задачи на пространственное мышление;
- дроби и умножение;
- английский язык;
- задания на развитие мелкой моторики.
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